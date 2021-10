Rupți de beți, la volan

- Advertisement -

Sâmbătă, 16 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au identificat, în trafic, în localitatea Turulung, un bărbat, de 34 de ani, din Satu Mare, care se afla la volanul unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus de polițiști la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

La data de 17 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au identificat, în trafic, tot în localitatea Turulung, un alt bărbat, de 56 de ani, din Satu Mare, care se afla la volanul unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație alcoolică de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus de polițiști la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Verificările în ambele cauze continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană sub influența băuturilor alcoolice.