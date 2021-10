Satu Mare, fii mereu…

- Advertisement -

Emanuel Mirea este satmareanul care a compus celebrul imn al orasului Satu Mare, imn care se fredoneaza si in ziua de azi. Chiar daca vine destul de rar acasa, ramane legat sufleteste de Satu Mare.

Emanuel, ce sentimente te incearca atunci cand vine vorba despre acasa, despre Satu Mare?

Când mă gândesc la orașul Satu Mare, mă incearca numai sentimente de nostalgie și de drag. Am atâtea amintiri frumoase… toata copilaria și adolescenta, familia, prietenii, colegii și profesorii, locurile si oamenii, muzica… Pentru mine, Satu Mare înseamnă “acasă”. Sunt și voi fi mereu legat sufletește de orașul în care m-am născut.

In urma cu multi ani, ati lansat imnul orasului Satu Mare. Oamenii l-au indragit atat de tare, incat il fredoneaza si acum. Cum a luat nastere acest imn, iti mai amintesti?

Draga mea prietenă și impresarul nostru de atunci, Mirela Retegan, a venit cu inițiativa ca orașul Satu Mare să aibă un imn. Dupa întâlnire, mi-am luat chitara și in aproximativ o oră am scris versurile și muzica. Am vrut să fie un cantec simplu, melodios și ușor de fredonat. Spre seară ne-am intalnit la studio cu Cornel (colegul meu din trupa Stigma) si am înregistrat tot imnul. Asta e povestea. Nu pot decât să mă bucur că sătmărenii îl mai cântă și astăzi.

In anii trecuti, ai fost invitat sa canti pe scena din centrul orasului. Te incerca altfel de emotii pe aceasta scena?

Mi-aș dori să vin si să cânt mai des! E cu totul altceva, e o emoție speciala, o bucurie! La Satu Mare avem , cred, un public exigent si cunoscător de muzică, un public care stie să aprecieze calitatea, artiștii. Eu unul m-am simțit excelent de fiecare dată când am cântat in fața sătmărenilor.

Cat de des revii acasa?

Din păcate, am ajuns destul de rar acasă în ultimii ani. Fie că suntem conștienți sau nu, cu toții suntem conectați și legați energetic de locul în care ne-am născut. Îmi lipsește asta si chiar îi duc dorul.

Ce le povestesti cunoscutilor despre Satu Mare?

Numai lucruri bune. E un loc frumos cu oameni faini!

Privind in urma, ce regrete ai?

De-a lungul anilor, viața m-a învățat multe lucruri, sunt azi, cred, un om mai echilibrat.

Sigur ca am mai greșit și voi mai greși, dar îmi dau silința să învăț din greșeli. Încerc sa-mi trăiesc viața fără regrete, știu bine ca regretele nu ajută la nimic.

Daca ai avea puterea sa schimbi ceva la oameni, ce ai schimba, ce te supara la oameni?

Doar puterea exemplului îi poate schimba pe oameni si nu-i ușor să fii un model. Îmi doresc ca prin ceea ce sunt și ceea ce fac să fiu o inspirație pentru ei. De schimbat nu aș schimba nimic la oameni, fiecare dintre noi avem parte exact de experiențele de care avem nevoie.

Daca ar fi sa multumesti unor persoane pentru anumite momente din viata ta, pe cine ai aminti si de ce?

Sunt un om foarte norocos și Dumnezeu a avut mereu grijă de mine aducându-mi alături oameni care m-au ajutat. Nu ar fi corect din partea mea să dau vreun nume pentru că sigur aș uita pe cineva. Se știu ei cei care sunt, profit acum de ocazie să le zic – mulțumesc!

Cum a fost perioada pandemiei pentru tine?

A fost greu în pandemie, nu doar pentru mine ci pentru întreaga branșă a artiștilor. În lipsa evenimentelor si a concertelor a trebuit să găsesc noi surse de venit, așa am devenit mai nou profesor de pian și de canto. Fac asta cu drag si ma bucur ca pot să rămân în continuare conectat cu muzica.

Crezi ca vom invata ceva din tot ce am trait in pandemie? Crezi ca oamenii se vor schimba in vreun fel, in bine, in rau…?

Nu știu dacă pandemia îi va schimba pe oameni în bine sau rău, vom trăi și vom vedea. Dar cred cu tărie că totul se întâmplă cu un scop și absolut nimic nu este întâmplător.

In ce proiect esti implicat momentan, la ce lucrezi?

Momentan lucrez la piese noi care urmează să fie lansate la anul. Am reluat cântările împreuna cu band-ul meu, predau lecții de pian și canto, îmi văd de viața de familie și de creșterea Radhei (care de curând a început grădinița).

Cat de activ esti in mediul online?

Știu că nu sunt suficient de activ în mediul online însă lucrez la acest capitol. Cumva nu-mi stă mintea la postat, deși ar cam fi nevoie.

Un gand catre satmareni…

Pentru sătmărenii mei, numai gânduri alese! Le doresc să fie voioși, veseli și optimiști! Sa ne revedem și reauzim cu drag!

Raluca Jofi