Expo Home: Expoziție de mobilă și textile la Satu Mare

Reprezentanții industriei de mobilă și textile din județul Satu Mare își vor face prezența la Expo Home – o expoziție ce se va desfășura la finalul acestei luni în municipiul Satu Mare. Evenimentul se va desfășura în perioada 26-28 noiembrie, sub egida Expo Industry Satu Mare, în organizarea SkyLine Events, având ca și colaborator Aushopping.

Expo Home se străduiește să aducă în prim-plan reprezentanți ai industriei mobilei și textilei în cadrul expoziției, oferindu-le un cadru perfect pentru ca aceste companii să se facă cunoscute și prezente în rândul publicului. În același timp, își dorește să vină în sprijinul industriilor conexe în sensul să le ofere cadru pentru socializare și legarea unor potențiale parteneriate, inclusiv profesionale. La eveniment vor fi prezente doar companii care își desfășoară activitatea de producție de mobilă și textile în municipiul și județul Satu Mare, dorința organizatorilor fiind aceea de a organiza o expoziție cu producători autohtoni.

Ceea ce am putea spune că va caracteriza acest eveniment, marca Expo Industry Satu Mare, ar fi: inspirație, gamă diversificată de produse, sfaturi utile și prezentări interesante – toate acestea oferite prin prisma celor 5 producători de mobilă și 6 producători de textile care vor juca rolul principal al expoziției și își vor încânta publicul vizitator cu produsele expuse în incinta Aushopping, în zona din fața cinematografului.

Un punct culminant ce va încânta vizitatorii este parada modei ce va avea loc vineri seară, scopul fiind acela de a oferi spațiul și cadrul creatorilor de modă sătmăreni să-și expună creațiile și cele mai noi colecții.

„Cu acest eveniment am îmbrățișat două industrii extrem de importante, cea de mobilă și cea de textile, a căror creștere și dezvoltare este scopul nostru comun. Avem încrederea că Expo Home va fi un eveniment ce va fi folosit drept unealtă de către companiile participante pentru a-și clădi relații noi și a-și populariza colecțiile de produse”, arată dl. Bura-Maksay István-Péter, organizator principal.

Având scopul ca acest eveniment să-și atingă obiectivele în cel mai eficient mod, respectiv pentru ca vizitatorii să aibă o viziune cât mai clară și transparentă asupra ofertelor expuse, organizatorii au decis să organizeze târgul pe două secțiuni și zone de expoziție: mobilă și textile.

Locația evenimentului: Satu Mare, Centru Comercial Aushopping, zona din fața Cinema One Laserplex.

Perioada de desfășurare: 26-28 noiembrie 2021.

Deschiderea oficială: 26 noiembrie 2021, ora 19.00.

Partenerul principal al evenimentului: Centrul Comercial Aushopping.

Sponsorii evenimentului: PURE FURNITURE, D`OR, CAREL WOODWORKS.

Evenimentul se va desfășura în condițiile generale actuale stabilite de organele abilitate ale statului, organizatorii dându-și toată silința în a respecta toate măsurile impuse de autorități pentru siguranța participanților.

Companiile interesate de eveniment pot contacta organizatorul principal pentru orice fel de întrebări sau informații – dl. Bura-Maksay István-Péter, la nr. tel. 0744 977 846 sau prin e-mail la adresa bura.istvan1975@gmail.com.