Florin Cîțu, după negocierile cu USR: Premierul este de la PNL! Sunt optimist

Florin Cîțu a făcut declarații, miercuri după-amiază, după discuțiile pe care le-a avut cu USR pentru a crea o majoritate în Parlament.

”Am discutat despre principii, cum putem reface această coaliție și bineînțeles, am vorbit despre programul de guvernare. Premierul este de la PNL. Nu s-a discutat despre nume de persoane. Sunt șanse mari pentru refacerea coaliției. Am ieșit optimist de la această întâlnire. Sunt șanse mari să se refacă coaliția. Nu au cerut nimic, astăzi s-a discutat despre principii.

Am discutat mult despre programul de guvernare. Am discutat ca premierul să fie de la PNL, am discutat despre PNRR, împreună susținem PNRR. Nu s-a discutat astăzi despre numele persoanelor care vor fi în Guvern.

Am calculat și avem majoritate chiar și fără voturile minorităților naționale. Am flexibilizat acest mandat”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu declarase, înaintea primei discuții cu USR, că există voturi suficiente astfel încât să fie învestit un guvern PNL-USR-UDMR. În același timp, liderul PNL spunea că va avea discuții și cu social democrații, însă mandatul partidului este de a găsi o majoritate parlamentară în jurul unui premier PNL.

Președintele PNL spune că în discuțiile cu PSD le va transmite acestora că nu acceptă măsuri populiste.

„Bineînțeles, discutăm și cu PSD, dar cu același mandat. Am negociat cu Comisia Europeană reforme de la care nu abdicăm, nu vom permite nicio formă de populism care să arunce în aer stabilitatea României. Am spus foarte clar că mergem cu mandat de negociere în jurul PNL, ceea ce înseamnă un premier de la Partidului Naționl Liberal”, a declarat acesta.

Florin Cîțu a adăugat că negocierile vor dura „exact cât este nevoie” și a precizat că președintele Klaus Iohannis a fost informat despre mandatul PNL. „Negocierile trebuie să dureze exact cât este nevoie pentru a avea o stabilitate. Am discutat și cu președintele Klaus Iohannis”, a mai spus Cîțu.