Premieră sătmăreană! Stânca aridă prinde viață!

Un proiect al Consiliului Județean Satu Mare realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Bătarci prinde viață. Stânca aridă prinde viață! …grație ambițiilor salvatorilor montani ai SPJ Salvamont SM și a unui primar care ne-a acordat încredere și ne stă alături în demersul nostru de a oferi sătmărenilor o altă cale de a se bucura de viață, respectiv în demersul unui primar hotărât și dedicat în a aduce bunăstare și prin turism, în mica comunitatea a acestui colt de țară.

Atunci când pui pasiune, când ai parte de sprijin, nu pot ieși decât lucruri bune! Este pandemie, viața ne este data peste cap și din păcate toate previziunile ne confirmă faptul că ,,luminița de la capătul tunelului ” este încă departe. Stă în puterea noastră, este de datoria noastră ca prin ceea ce reprezentăm profesional, atunci când nu suntem implicați în acțiuni de salvare-căutare, să contribuim la sănătatea mentală și fizică a concetățenilor noștri.

La Bătarci am făcut-o cu un prim succes, prin demararea unui proiect amplu, de durată, care prevede amenajarea în ,Peretele de Riolit” din Măgura Bătarciului, a mai multor trasee de ,,via ferrata”, alpinism și escaladă, evident nu singuri, ci având ca parteneri comunitatea montaniarzilor sătmăreni și Primăria Batarci. Astfel un spațiu sterp, o imensitate de piatră lipsită de valoare economică, înțesată pe alocuri cu arbuști specifici zonelor aride se va transforma într-un loc primitor, de regăsire și recreere, cu impact asupra turismului local, aducând benefici comunității, prin atragerea unui flux important de turiști.

Astfel, se poate coagula o mica industrie a turismului local, reprezentată prin pensiunile din Tămășeni și Tarna Mare, de Complexul SPA Bătarci, de traseele turistice omologate și de către viitoarele trasee montane amenajate din Măgura Bătarciului, toate beneficiind de suportul SPJ Salvamont, care a prins rădăcini în zonă, datorită înființării Bazei Salvamont Bătarci, pentru care Consiliul Local Bătarci și primarul Toma Vasile au avut o contribuție majoră.

Lucrurile s-au pus în mișcare, nu se vor realiza peste noapte, volumul de muncă este imens dar importantă este menținerea optimismului și a faptului că „ se poate”! Drept dovadă a fost și acțiunea de duminică, în care am făcut o simulare pentru a vedea impactul asupra publicului și pentru a evalua corect potențialul zonei. Astfel am amenajat pe ancore mecanice (spituri) un traseu de alpinism , cca 150 m având 4 lungimi de coardă, cotat IIB-IIIA (după parcurgerea de către mai multe echipe vom stabili gradul ) pe care l-am echipat cu corzi statice fixe, simulând un traseu de via ferrata. Practic traseul de alpinism l-am conceput paralel cu viitorul traseu de via ferrata, la o distanță medie de cca 4 m, fără diferențe majore de profil, astfel ca după testele cu public, după scoaterea corzilor să rămână în perete, un prim traseu de lungimi, ideal pentru inițiere, amenajat cu ancore mecanice având regrupări comode la rându-le echipate cu ancore mecanice cu inele. Cu toate că solicitările de participare au venit din partea a cca 70 persoane, pentru a respecta masurile de siguranță sanitară în aer liber, am decis că un număr de doar 20 de montaniarzi, membri a două asociații sătmărene de profil montan, să participle la această premieră.

Una din cerințele noastre, a constat în participarea unor persoane care nu au avut tangență cu stânca și activitățile alpine aferente și pe care le-am rugat să parcurgă traseele pe căt posibil prin cățărare liberă, neutilizând corzile fixe, lucru pe care marea majoritate au și reușit-o. Un alt detaliu important legat de particularitatea acestui proiect este adresabilitatea pe categorii de vârstă, aceasta pornind de la copii testeri de 7, 9, 11 și 13ani, până la veteranul nostru în etate de 68 ani! De-alungul activității mele montane, de puține ori mi-a fost dat să văd atâta bucurie și emoție pe fețele și în inimile participanților, atâta împlinire și satisfacție în a-și fi înfrânt propriile temeri și slăbiciuni, bucurie desăvărșită și de panorama unică din ,,Peretele de Riolit” al Bătarciului!

P.S.

În numele Servciului Public Județean Salvamont Satu Mare, țin să mulțumesc tuturor participanților pentru efort și implicare, domnului primar Toma Vasile, colaboratorilor noștri Donca Maria Claudia, Boer Botond, colegilor mei salvatori montani, Boer Adam, Rettegi Cristina, Boer Alise, Ludroczki Berti, Honca Sebastian și nu în ultimul rând Serviciului Public Salvamont Salvaspeo Bihor coordonat de dl. director Pinter Istvan, pentru sprijinul și susținerea acordată nouă, în realizarea acestui proiect!

sursa: Salvomnt Satu Mare