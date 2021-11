SĂNĂTATE. Cum învingem oboseală, toamna?

- Advertisement -

În timpul verii, suntem mult mai activi și cu chef de muncă. O dată cu sosirea sezonului rece însă , se instalează oboseala mai repede și astfel începem să ne simțim lipsiți de energie.

Este un lucru absolut normal iar anumiți factori contribuie la starea aceasta: vremea rece, ziua este mai scurtă și astfel apare carența de vitamina D, facem mai puțină mișcare sau o dietă mai bogată în grăsimi și mai săracă în legume și fructe.

Noi v-am pregătit câteva moduri de a ține oboseala la distanță:

Dieta

Dacă alimentația nu este corespunzătoare, ca și în cazul unei mașini ce funcționeză cu combustibil de calitate proastă, aceasta nu va funcționa corespunzător. La fel se întâmplă și cu organismul nostru. Dacă îi oferiți alimente de tip fast food, alimente procesate și alimente grele, nu vă puteți aștepta să fiți plini de energie. Nici măcar organismul nu va funcționa cum trebuie. Dacă vă simțiți obosiți toamna, dieta este primul lucru cu care ar trebui să începeți.

Oboseala poate fi foarte deranjantă în timpul zilei. Un echilibru caloric este ideal. Asta înseamnă că nu veți pierde în greutate și nici nu vă veți ingrasa. E vorba doar de un ușor exces caloric. Încercați să mențineți un echilibru. Probabil știți ce alimente sunt o alternativă mai sănătoasă.

“Știu ca în general lumea se simte mai slăbită în antimpul rece dar mie îmi place să ies să ma plimb și să mă bucur de toamnă. Cum am însă un sistem imunitar sensibil, încerc să consum ceaiuri și vitamin D cu zinc. Am mai multă grijă de dieta mea și consum mai multe legume și fructe. Încerc de asemenea să reduc stresul gătind, în special de sezon”, declară Anna, 30 de ani.

Exerciții fizice

Exercițiile fizice au, fără niciun dubiu, un efect pozitiv asupra sănătății. Îmbunătățesc starea generală de sănătate, somnul, ajută la pierderea în greutate, îmbunătățesc funcțile cognitive și au un efect pozitiv chiar și asupra senzației generale de oboseală. Conform studiilor,fiecare persoană ar trebui să facă 150 de minute de activitate de intensitate moderată sau 74 de minute de activitate de intensitate ridicată pe săptămână.

Pentru început, este recomandat să faceți activitate în mod regulat de cel puțin 3 ori pe săptămână, pentru a face din asta un obicei. Este important să nu renunțați, chiar dacă nu aveți chef.

“Pentru a combate oboseala încerc să iau un complex de vitamine, meditez, beau ceaiuri din plante. În weekend-uri stau afară deoarece îmi place mult anotimpul. În general stau bine cu energia”, a declarat Cristina, 23 ani.

Suplimentul necesar de vitamine și minerale

Toamna, oboseala poate ascunde și o lipsă de vitamine sau minerale din organism, care poate provoca acest disconfort. Dacă nu le puteți consuma printr-o dietă variată, puteți recurge și la suplimentele alimentare.

Deficitul de vitamina D este asociat și cu alte efecte negative în afară de simpla oboseală. În plus, nivelul scăzut de vitamina D poate fi asociat cu bolile de inimă și poate contribui la apariția osteoporozei, a cancerului, astmului sau a altor boli autoimune.

Ar trebui să vă concentrați pe consumul său, mai ales toamna și iarna. O puteți obține prin expunerea la soare, în special de la rezele UVB, care intră în contact cu pielea, conform informațiilor “Power of Vitamin D”, Sarfraz Zaidi.

Magneziu

Magneziul este un mineral a cărui deficit are un efect direct asupra oboselii, durerilor de cap, problemelor de somn, stresului, crampelor, nervozității sau anxietății. Multe studii arată că o mare parte din populație suferă de deficit de magneziu. Asta se poate datora consumului mare de alcool, de cafeină, de produse semi-preparate și unei incidențe mai mari de situații stresante. Doza zilnică recomandată de magneziu: 300-400 mg.

Vitamina C

Pe lista subtanțelor care au un efect asupra oboselii este vitamina C. Eficacitatea sa a fost confirmată, de exemplu, într-un studiu clinic, care a arătat diferențe statistice între angajații unui birou care au primit vitamina C intravenos și cei care nu au primit. Reducerea oboselii după administrarea de vitamina C s-a observat la două ore după administrare și a durat o zi întreagă.

Fierul

Fierul joacă un rol important în organism deoarece este folosit, de exemplu, pentru a produce hemoglobină și mioglobină. Acestea sunt două proteine utilizate pentru transportul oxigenului.

În concluzie o dietă echilibrată, mișcarea, aportul necesar de vitamine și minerale dar și odihna ne pot ajuta să trecem cu succes peste sezonul rece. Dacă este frig nu înseamnă că trebuie să ne închidem în casă! Dacă avem grijă de noi, ne putem bucura de frumusețile toamnei.

Adriana Nistor