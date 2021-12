A început programul de mentorat WellCode. Țeapă, nu era pentru el! Ce s-a întâmplat la scurt timp?

- Advertisement -

”Nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește.” – acesta ar putea fi motto-ul care să cuprindă pe scurt situația Rebecăi și a soțului ei. Totodată, este și dovada că determinarea și pasiunea pot influența decisiv evoluția în cadrul mentoratului WellCode.

Rebeca a povestit în testimonialul său de pe pagina WellCode Recenzii cum a ajuns să-și descopere noi abilități și să se reorienteze profesional. Tânăra mămică a mărturisit că soțul său s-a înscris în cadrul programului de mentorat WellCode, însă pe parcurs a descoperit că nu i se potrivește. Surpriza mare a fost că, astfel, Rebeca și-a dat seama că este pasionată de programare și că modul de abordare propus de Petru Trîmbițaș, fondatorul WellCode, i se potrivește mănușă.

”Cum am ajuns în programul de mentorat WellCode? Proaspăt mutați într-un oraș străin împreună cu soțul și cu cei doi copii – o fetiță care începea clasa zero și băiețelul care tocmai începea gradinița – plus o pandemie care ne-a dat programul peste cap, m-au făcut, pe lângă mamă, să devin și învățătoare și educatoare în programul online. Astfel, am început să caut pe internet idei de joburi de acasă, dar nu am găsit ceva care să mi se potrivească. Încet-încet, m-am gândit și la ideea de a învăța ceva nou, dacă aș găsi pe cineva care să mă instruiască. Bineînțeles că nu m-am gândit atunci tocmai la informatică. După o perioadă, soțul meu mi-a spus că el vrea să facă un curs de programator și că a luat legătura cu cei de la WellCode. Când am auzit, am fost foarte încântată și l-am susținut, l-am încurajat în direcția aceasta. După ce el a început cursul, mi-am dat seama că îmi place foarte mult și că mi se potrivește mie mai mult. Așa că, în scurt timp, am preluat eu cursul”, a mărturisit Rebeca, în cadrul sesiunii de testimoniale de pe WellCode Recenzii.

Așadar, deși soțul a fost cel care și-a dorit să învețe programare și să urmeze programul de mentorat WellCode, teapa! Nu a fost pentru el, ci pentru soția lui!

Tânăra mămică este impresionată de evoluția pe care o are pe platformă, deși recunoaște că i s-a întâmplat să aibă și momente în care a fost pusă în dificultate. Sprijinul oferit de mentorii WellCode și modul de abordare în aceste momente dificile au ajutat-o însă să meargă mai departe și să evolueze, astfel încât să capete încredere în noile abilități descoperite.

”Nu întotdeauna mi-a fost ușor, însă de fiecare dată am găsit resurse ca să merg înainte, să nu mă dau bătută și, până la urmă, am reușit. Am avut parte și de foarte mult ajutor din partea mentorilor care investesc în mine. De multe ori chiar m-am simțit împinsă de la spate ca să fac un pas înainte. Am învățat că, pentru a reuși, am nevoie de muncă, diciplină, perseverență și multă răbdare. Sunt foarte încrezătoare că voi reuși să-mi ating scopul, pentru că știu că am parte de cea mai bună instruire”, mărturisește ea.

Astfel, în numai șase luni, Rebeca a reușit să își pună bazele unei noi cariere și să evolueze și pe plan personal. ”Sunt în programul de mentorat WellCode de șase luni, iar evoluția pe care am avut-o este o mare surpriză. Asta pentru că eu, toată viața, am avut înclinație spre profilul uman și nu am avut tangență cu informatica. Pentru mine, experiența de la WellCode este una deosebită deoarece, pe lângă faptul că învăț programare de la zero, mă ajută să mă dezvolt ca persoană și să excelez în tot ceea ce fac”, încheie entuziasmată Rebeca.

