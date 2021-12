BRAZI. Împodobirea pomului de Crăciun, una dintre cele mai iubite datini

- Advertisement -

Se spune despre brad că este un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde pe tot parcursul anului. În zilele noastre, împodobirea pomului de Crăciun a devenit una dintre cele mai iubite datini atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În România, bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată în palatul regelui Carol I de Hohenzollern, în anul 1866, iar de atunci românii au preluat această tradiție.

De asemenea, sătmărenii așteaptă cu nerăbdare Sărbătoarea Crăciunului și astfel merg de regulă în piețele din județ pentru a-și achiziționa cel mai frumos brad, aceștia alegând acest mod de cumpărare datorită faptului că îl pot privi din toate unghiurile dorite.

Normandienii Argintii sunt cei mai vânduți

Conform spuselor vânzătorilor de pomi din piețele sătmărene, brazii Normandieni Argintii sunt cei mai vânduți în județul Satu Mare. Aceștia sunt plasați în trei categorii: calitatea întâi, calitatea a doua și calitatea a treia, ceea ce face diferența între cele trei trepte de calitate fiind coronamentul, calitatea întâi însemnând perfecțiunea.

„Calitatea întâi este pentru pretențioși, dar sunt foarte frumoși”.

Prețurile brazilor naturali în județul nostru încep de la aproximativ 50 de lei și pot să crească până la 250 de lei, acesta depinzând de înălțime și de calitate.

„Față de anii precedenți, vânzările merg mai slab, însă eu am noroc că am clientela mea deja formată și vin an de an să își achiziționeze bradul pentru sărbătorile de iarnă de aici. Cred că merge mai prost vânzarea anul acesta comparativ cu anii precedenți pentru că lumea nu mai umblă așa de mult prin piețe cum umblau până acum, poate și din cauza faptului că se tem de consecințele virusului”, afirmă un vânzător.

Pe de altă parte, unii se plâng de vânzările din acest an din cauza faptului că la magazine se dau sub prețul pieței, afirmând că vând pe zi între 3 și 5 brazi, nu au la cine să vândă brazii.

Prin achiziționarea bradului natural, se spune că ducem tradiția Crăciunului mai departe

„Părerea mea este că un brad natural arată altfel în casă decât un plastic pe care îl avem în orice în lumea asta deja”, adaugă un vânzător.

Avantajele brazilor naturali sunt legate de aspectul estetic al acestora, având o nuanță de verde foarte plăcută, mai țipătoare decât cel artificial, este de specificat mirosul pe care îl aduce în casă reamintindu-ne de atmosfera trăită în copilărie când toate tradițiile erau respectate cu strictețe.

„Prefer brazii naturali în ghiveci pentru că pot să fie replantați, și anul trecut și anul acesta am cumpărat un astfel de brad, pentru ca după sărbători să îl putem replanta. Prețurile diferă în funcție de locul de unde îl cumperi, noi l-am luat cu 75 de lei unul de talie puțin mai mică pentru că îl plantăm și va crește. Eu păstrez decorațiunile de la an la an și pe lângă asta îmi place să și confecționez eu decorațiunile”, mărturisește o clientă.

Sătmărenii trec pragul piețelor pentru a-și achiziționa bradul de Crăciun încă din data de 10-12 decembrie și sunt așteptați de către vânzători până inclusiv în seara de 23 decembrie.

Karina Brodi