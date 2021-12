Captură impresionantă de carne la Petea

- Advertisement -

D.S.V.S.A. Satu – Mare, continuă, prin inspectorii de specialitate, acțiunile de verificare a condițiilor igienice, sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor. Astfel în urma unor astfel de controale în P.C.T.F. Petea, într-o acțiune comună cu inspectori vamali a fost pusă sub sechestru/reținere oficială și apoi confiscată cantitatea de 500 Kg carne, preparate din carne și specialități din carne în valoare de 11.000 lei. Produsele alimentare au fost denaturate și dirijate spre distrugere prin incinerare, într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor

Atenționăm posibilii transportatori sau comercianți, că în cazul depistării unor transporturi ilegale, se va dispune măsura punerii imediată sub sechestru / reținere oficială și confiscarea, pentru întreaga cantitatea depistată . Aceleași masuri vor fi aplicate și pentru transporturile ilegale/ilicite de produse alimentare de origine non animală, legume și fructe. Întreaga cantitate de produse alimentare de origine animală sau non animală transportată ilegal, va fi denaturată și dirijată spre distrugere prin incinerare, într-o unitate de ecarisare a teritoriului autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, pe cheltuiala transportatorului.