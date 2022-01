Ministrul Tanczos Barna intenționează să îi taxeze pe șoferii cu mașini second-hand

- Advertisement -

Pe parcursul anului 2021, în România au fost înmatriculate 121.208 maşini noi. Cifra, deşi mare, este în scădere faţă de 2020, când au fost înmatriculate 126.351 maşini noi. Scăderea este şi mai mare pe luna decembrie, cu 25,7% faţă de 2020. În cifre absolute, asta înseamnă că în decembrie s-au înmatriculat doar 11.858 de maşini noi.

În ceea ce priveşte autoturismele second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în decembrie 2021 cifra de 27.238 unităţi, o scădere de 20.3% faţă de decembrie 2020.

Pe întreg anul 2021, nivelul înmatriculărilor de autoturisme SH în România a atins nivelul de 395.759 unitati, o scădere de 2.29% faţă de perioada similară din 2020, respectiv 405.045 unităţi.

Tanczos Barna: Să găsim o soluţie

„În continuare sunt mai multe maşini second-hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul. Bugetele s-au consumat, am suspendat Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022. Deci, degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare.

Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate. Noi va trebui să avem un parteneriat cu autorităţile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme, şi să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi”, a afirmat ministrul Mediului, conform Adevărul.

Ministrul Tanczos Barna spune „lucruri trăsnite”

Domnul Taczos ar trebui să conștientizeze că, pentru a cumpăra o mașină nouă, orice om prosper, fie el român sau luxemburghez, trebuie să o vândă pe cea veche.

Asta înseamnă că cineva va cumpăra automat o mașină second-hand, la fiecare achiziție de mașină nouă de pe piață (există și excepții, dar nesemnificative ca pondere în piață). În plus, să nu uităm că există un segment de populație (tineri, săraci, a doua mașină a familiei etc) care își cumpără din principiu o mașină veche: e mai economic, mai potrivit cu bugetul și alte motive. Deci nu doar prima mașină va fi veche, dar în multe cazuri toate mașinile din viața unora dintre familii vor fi second-hand. Chiar și în țări prospere. Iată, dau exemplu Germania, una dintre cele mai bogate țări din Europa și din lume, cu o piață auto de mașini noi uriașă: anul acesta (timp de 11 luni), la 3 milioane de mașini noi cumpărate, au fost cumpărate 7,2 milioane de autoturisme rulate. Mai mult decât dublu. Este un fenomen care se petrece de aproape 100 de ani, de când s-a inventat automobilul.

E cam la fel cu piața de imobiliare, unde cele mai multe tranzacții sunt cele cu imobile vechi. Din motive care ne scapă, având probabil prea puține informații despre cum funcționează piața auto, ministrul Tanczos Barna a insistat pe acest subiect: „Degeaba investim noi foarte mult și venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără mașini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber”. Și pentru că am lămurit că ponderea mașinilor rulate va fi întotdeauna majoritară, pe orice piață, am la dispoziție câteva informații privind modul în care este structurată și funcționează o piață auto sănătoasă, în care vânzările de automobile noi se sprijină în mod natural pe cele rulate:

1. Pentru a putea crește piața de automobile noi, trebuie să stimulezi, să susții piața de automobile second-hand, astfel încât „early adopters”, pasionații de mașini noi-nouțe, toți cei care vor o mașină nouă să poată vinde repede și bine mașinile pe care le au. Avem contra-exemplul relevant din perioada lui Tăriceanu, când introducerea unor taxe de înmatriculare aberante pentru mașinile rulate a blocat pur și simplu, pentru aproape doi ani, vânzările atât de mașini vechi, cât și de mașini noi.

2. Strategia de mai sus va fi valabilă și pentru o altă categorie: cei mulți care cumpără mașini noi ieftine, cu venituri medii spre mici și care păstrează, în mod normal, mașina peste 3 – 4 ani, cât e media într-o țară vestică. În România, mașina nouă se păstrează cel puțin 5 – 6 ani, ceea ce înseamnă că se pierd achiziții potențiale de mașini. Ei bine, dacă reușește guvernul să adopte politici care să-i ajute pe acești oameni să vândă avantajos mașina mai repede, ajungem din nou la ecuația cu plus: o vânzare SH intern urmată de o vânzare de mașină nouă.

3. O persoană săracă, cu venituri mici, nu-și va cumpăra niciodată, dar niciodată, un automobil nou, pentru că nu are cu ce. Nici măcar o Dacia nouă, pentru că această persoană nu a văzut în viața ei, probabil, atâția bani la un loc. În schimb, dacă este ajutat, își va cumpăra un vehicul rulat mai bun, în loc de unul foarte vechi și poluant. Dacă îl ajuți să cumpere de la cei de la punctul 1 și 2, ajuți economia. Dacă nu, el va merge în Germania și va cumpăra o rablă cu 500 de euro, pe care statul român va plăti 1.000 de euro ca să o caseze. Peste câțiva ani, cu o strategie bine gândită, omul ar putea deveni potențial cumpărător pentru o mașină nouă, după ce va descoperi avantajele unui vehicul propriu și când va avea condiții să o vândă pe cea veche.

4. Gradul de motorizare din România este foarte mic, raportat la populație, iar necesarul de mobilitate individuală este extrem de mare. Este un motiv suficient pentru a-i încuraja pe cei fără venituri mari să-și cumpere o mașină rulată mai puțin poluantă, astfel încât să intre în circuitul proprietarilor de mașini. Se vor încadra la punctele de mai sus și vor intra în circuitul economic de cumpărare, stimulând inclusiv achiziția de mașini noi, nu mai vorbesc despre piața de piese auto și de service-uri. Nu întâmplător, unele țări din vest acordă subvenții de tip Rabla și pentru mașini rulate, dar numai dacă îndeplinesc anumite condiții (vechime, poluare).