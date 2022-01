SANCȚIUNI. Românii se plâng că au primit amenzi deși aveau PLF-urile completate

- Advertisement -

Mulți români care s-au întors în ţară în perioada sărbătorilor, s-au plâns că au primit amenzi de două sau trei mii de lei deşi aveau completate formularele de localizare. Inspectorii DSP din mai multe zone din țară recunosc că oamenii ar putea avea dreptate, dar îi sfătuiesc să deschidă procese dacă vor să-şi recupereze banii.

“Aproximativ 350 de sibieni au fost amendaţi pentru că nu au completat formularul digital de intrare în ţară, în perioada cuprinsă între Crăciun şi Revelion. În urma prevederilor OUG 129/2021 am constatat, urmarea datelor furnizate din platforma Alerte MS, că un număr de 503 persoane din judeţul Sibiu, în perioada 25-31 decembrie 2021, nu au completat formularul digital de intrare în ţară. Ca urmare, la solicitarea MS de a se dispune şi raporta măsurile aplicate, s-au încheiat 343 procese verbale de contravenţie în valoare de 686.000 lei”, a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu, Lucian Blăguţiu.

Amintim că începând cu 20 decembrie, toate persoanele care sosesc în ţară au trebuit să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană şi reglementat de Guvernul României.

Formularul cuprinde câmpuri obligatorii cu privire la identitatea persoanei, mijlocul de transport cu care intră în țară, istoricul de călătorie din ultimele 14 zile, adresa de destinație și, dacă este cazul, datele minorilor care îi însoțesc.

Formularul digital este interconectat cu sistemul informatic al Poliției de Frontieră, cu aplicația Corona Forms, care realizează managementul persoanelor infectate, dar și cu datele de la evidența populației.

Cei care nu completează digital formularul de localizare a pasagerilor în decurs de 24 de ore de la sosirea în țară riscă amenzi de la 2.000 până la 3.000 de lei.

“Consider că DSP-ul a fost suprasolicitat de sărbători. Și în vară a fost jale”

“Consider că DSP-ul a fost suprasolicitat în anumite perioade precum vara sau în perioada sărbătorilor. În vară am avut sejururi în Grecia cu autocarul, cu grupuri de turiști din Satu Mare și a fost jale la intrarea în țară. Am tranzitat pe la Giurgiu și pe la Calafat de câteva ori. În luna august am asteptat 5 ore la punctul de intrare de la Calafat! Cei de la vamă nu lucrau într-un mod organizat iar domnul de la DSP nu avea declarații de carantină suficiente și ne-a oferit coli albe!”, a declarat Andreea ghid de turism din Cluj Napoca.

“Călătoresc mult dar modul cum am fost întâmpinat la aeroportul din Cluj Napoca nu mi s-a parut firesc. Înghesuială multă și personalul de acolo nu părea să pună întrebări foarte clare. În PLF apar întrebări precum adresa și mijlocul de transport în România. Se poate selecta doar o singură opțiune ceea ce este puțin ambiguu. Este de la sine înțeles că dacă un străin merge în România , probabil va sta în mai multe locații.”, a declarat Christopher turist din Marea Britanie.

„ Am venit în România de Crăciun, am completat PLF-ul în termen de 24 de ore de la intrarea în țară și tot am primit amendă! Am contestat decizia, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Înțeleg că este o procedură nouă care s-a introdus de curând și mulți români au fost bulversați. Cu toate astea PLF-ul este necesar în mare parte a țărilor europene.”, a declarat Maria care a venit acasă de sărbători din Olanda.

“Eu sfătuiesc turiștii să nu completeze cu mai mult de 24 de ore înainte de intrarea în țară. PLF-ul devine nul dacă nu se respectă acest termen . Mulți au completat plf-ul în avans cu mai mult de 24 de ore, el apare ca fiind ok dar DSP-ul nu îl acceptă”, a declarat Sorin, agent de turism.

Adriana Nistor