Cât de ușor este să porți mască chirurgicală sau FFP2 8 ore pe zi?

- Advertisement -

În urma restricțiilor impuse la începutul anului 2022, măștile chirurgicale au devenit obligatorii atât în spațiile închise cât și deschise. Interdicția măștilor textile a creat probleme lucrătorilor comerciali care pot întâmpina dificultăți de a respira pe perioada serviciului. Reporterul Gazeta de Nord-Vest a vorbit cu sătmăreni care lucrează în diverse domenii pentru a înțelege cum fac față.

“Îmi era mai ușor cu măști textile dar trebuie să ne conformăm”

„ Deja m-am obișnuit cu masca, uneori uit să o dau jos după ce ies din magazin. Masca chirurgicală pot să o port 8 ore pe zi, dar cea FFP2 nu. Soțul meu nu rezistă nici măcar până la magazin cu ea, spune că transpiră. A făcut iritație la piele în trecut și de atunci nu prea vrea să o poarte„ , declară Rodica, lucrător în curățenie.

„Eu lucrez la o brutărie și am contact cu publicul mereu, deci trebuie să port mască. Având în vedere că în brutărie este foarte cald , cu greu rezist cu masca chirurgicală. Colegii mei care pun pâinea în cuptor nu știu cum rezistă. Purtarea măștii FFP2 când coacem pâine este exclusă, pur și simplu ne sufocăm! În afara serviciului aș putea să o port dar credeți-mă că 8 ore nu rezistă nimeni „ , a declarat Ana de la o brutărie din Soarelui.

„Da de a veni vremea să le lăsăm jos, m-am săturat de măști! Având în vedere că lucrăm cu publicul trebuie să le purtăm. Îmi era mai ușor cu măștile textile dar tebuie să ne conformăm . Eu port mască chirurgicală pentru că nu rezist cu FFP2„ , a declarat o vânzătoare de la o plăcintărie de pe Cloșca

„Am început să port FFP2 în magazin câteva zile. Chiar dacă de 2 ani port mască , în majoritatea timpului am purtat mască textilă, îmi era mai ușor să respir cu ea „ , declară o vânzătoare din cadrul unui magazin comercial.

Reamintim că începând din data de 8 ianuarie 2022, se poartă masca pe stradă, însă doar măștile omologate. Izolarea este de 7 zile pentru persoanele pozitive care sunt vaccinate și 10 pentru cele care nu sunt vaccinate.

Guvernul a aprobat de asemenea hotărârea privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României, începând cu 8 ianuarie, precum și măsurile care se aplică pe durata acesteia, în contextul valului 5 al pandemiei de COVID-9.

Masca de protecție respiratorie poate fi de mai multe tipuri, fiecare oferind un anumit grad de protecție și de confort:

Masca medicală sau chirurgicală

Este confecționată din material nețesut și impermeabil cu 3 straturi, care are rolul de a împiedica pătrunderea fluidelor și a microorganismelor în gură și nas. Aceste măști sunt purtate de majoritatea persoanelor, sunt foarte confortabile și au o eficiență de filtrare de 95%. Trebuie menționat însă că această eficiență poate fi redusă ca urmare a faptului că masca nu stă foarte bine fixată pe față (este prea largă, cade de pe nas etc.).

Masca FFP2

Este un tip de mască din 4 sau 5 straturi ce are o eficiență de filtrare de peste 95% în cazul particulelor sub 0,3 microni. Altfel spus, este mai eficientă decât masca medicală chirurgicală, deoarece protejează și de particulele respiratorii de dimensiuni foarte mici. Prețul unei astfel de măști este puțin mai crescut decât al celei chirurgicale.

Masca FFP3

Acest model de mască este cel mai eficient din punctul de vedere al capacității de filtrare: peste 99% în cazul particulelor sub 0,3 microni. Prețul măștilor FFP3 este ceva mai piperat.

Masca FFP2 / FFP3 cu supapă (valvă) de expirație

Valva ușurează respirația și previne acumularea umezelii în interiorul măștii, dar specialiștii recomandă evitarea purtării acestor tipuri de măști în comunitate, deoarece permit picăturilor respiratorii expirate să ajungă la persoanele din jur.

Masca din bumbac sau alt material textil– protejează în foarte mică măsură de particulele respiratorii.

Masca de protecție trebuie schimbată de fiecare dată când se umezește sau la un interval de 4 ore, recomandă specialiștii, deoarece majoritatea agenților patogeni se dezvoltă în condiții de umezeală.

Din acest motiv este indicat să ai la tine 2 sau 3 măști, pe care le poți schimba de fiecare dată când este cazul.

Masca se apucă de elasticele din jurul urechilor și se aruncă la coșul de gunoi sau se pune într-o pungă resigilabilă până la următoarea purtare, dacă nu este umedă/murdară/deteriorată și nu a fost purtată mai mult de 4 ore.