



Tânărul șahist sătmărean Balog Ronaldo a obținut o nouă performanță remarcabilă, câștigând fără emoții competiția de șah rapid din cadrul Festivalului Pegas Summer, ediția a III-a, desfășurată sâmbătă, 6 iunie, la Cluj-Napoca.

La categoria U8, unde au participat 19 concurenți, sportivul legitimat la LPS Satu Mare a încheiat turneul cu un parcurs perfect, reușind să câștige toate cele opt partide disputate și să acumuleze maximum de puncte posibil – 8 din 8.

Prin această evoluție impecabilă, Balog Ronaldo s-a clasat pe primul loc, devansându-i pe Alexandru-Petru Răchișan, ocupantul locului secund cu 6,5 puncte, și pe Denis-Patrick Costin, clasat pe poziția a treia cu 5,5 puncte.

Noua victorie vine la doar două săptămâni după succesul obținut în competiția de șah pentru seniori organizată în Grădina Romei din Satu Mare, în cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Familiei, unde tânărul șahist a reușit, de asemenea, să termine competiția neînvins.

Rezultatele din ultima perioadă confirmă forma excelentă traversată de Balog Ronaldo, care continuă să impresioneze prin maturitatea jocului său, capacitatea de analiză și constanța rezultatelor obținute în competițiile oficiale.

Legitimat la LPS Satu Mare încă de la vârsta de 4 ani și 4 luni, Balog Ronaldo este considerat unul dintre cei mai promițători șahiști ai generației sale. Performanțele obținute la nivel național și internațional, inclusiv clasarea pe primul loc european la categoria sa de vârstă în cadrul Campionatului Mondial Școlar desfășurat în Serbia, îl recomandă drept unul dintre cei mai valoroși juniori ai șahului românesc și european.

Noua victorie de la Cluj-Napoca reprezintă încă o confirmare a talentului și a muncii depuse de tânărul sportiv, care continuă să adune trofee și să reprezinte cu succes Satu Mare pe scena șahului juvenil.



