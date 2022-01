SCUMPIRI. Prețul la iluminatul public a crescut de 8 ori

- Advertisement -

Anul 2022 vine cu creșteri substanțiale pentru autoritățile locale. Se pare că începând cu 1 ianuarie 2022 prețul iluminatului public a crescut de la 400 lei/kw la 3000 lei kw. Aceste majorări par să îngrijoreze primăriile din județul Satu Mare. Reporterul Gazeta de Nord-Vest a vorbit cu primarii din județ pentru a afla cum vor face față acestor majorări.

“În aceste condiții nu ne rămân bani suficienți pentru investiții, drumuri, proiecte”

„Mi se pare această creștere ceva nemaipomenit!! A crescut prețul de 8 ori, este inadmisibil! Noi suntem îngrijorați de costurile pentru plata curentului care viează iluminatul public, clădirile, școlile, grădinițele. Bugetul pe anul trecut pentru iluminatul public a fost de 150 000 lei iar anul acesta va depăși 1 200 000 lei!! Asta înseamnă 12% din bugetul total alocal Ardudului, reprezentând doar iluminat public.

Contractul este semnat cu furnizorii de energie de ceva timp. Dacă nu semnam până la 31 ianuarie riscam să rămânem fără curent sau să se majoreze cu 4000 lei /kw.

Unde mai sunt banii de investiții, drumuri, proiecte? Mă gândesc cu emoții la momentul când va veni gazul . Am întâlnit oameni disperați cae mi-au spus că facturile le-au crescut de la 250 lei la 900 de lei. Sunt oameni cărora nu le ajunge pensia pentru ca să își plătească utilitățile!!

Cred că ar trebui făcute presiuni ca Guvernul să ia măsuri! Noi ca și primărie a orașului Ardud nu avem ce face, am tot încercat să întârziem semnarea contractului în speranța unui preț mai bun dar degeaba,” a declarat primarul orașului Ardud Duma Ovidiu Marius.

“Bugetul comunei Moftin pentru iluminat public pentru 2022 va depăși 1 000 000 lei”

“Ne așteptam să fie o creștere de preț. Noi am încercat să negociem contractul cu furnizorii de energie electrică încă din Decembrie. În mod normal aceste contracte se semnează pentru următorul an în Noiembrie , Decembrie. Astfel Moftinul are un preț de 1200/kw de la 1 ianuarie, de 4 ori mai mare față de anul trecut. Bugetul nostru pe anul trecut strict pe iluminatul public a fost de 230.000-250.000. Înainte de a semna contractul am așteptat aproximativ 3 săptămâni să vedem cum evoluează piața. Ne vom resemna la noile sume, trebuie să le respectăm, nu prea avem ce face. Ne așteptăm ca bugetul pentru iluminatul public pe anul 2022 să crească de 4 ori, asta insemnând 1 000 000 lei! Trebuie să ne îngrijim și de celelalte proiecte pe care le avem în derulare.

Ca și măsuri ne-am gândit la schimbarea corpului de iluminat cu becuri led, panouri solare și bineînțeles vom profita de lumina naturală căt mai mult cu putință. Iluminatul electric va fi folosit în condiții de necesitate dar vă asigur că cetățenii nu vor duce lipsa. Săptămâna viitoare vom face un studiu în privința iluminatului cu leduri, care cred că va fi practic.

Ne aflăm înainte de calcularea bugetului și suntem atenți cu cheltuielile. Anul trecut am avut de suportat și o majorare de 40% la materialele de contrucții. Având în vedere scumpirile estimăm că anul acesta vom pierde 25% din bugetul prevăzut. Vă pot asigura că Moftinul nu va rămâne pe întuneric! „ a declarat primarul comunei Moftin, David Gheorghe.

“Sper ca Guvernul să vină cu soluții concrete și urgente la aceste scumpiri uriașe”

„Impactul bugetar al scumpirilor la energie va fi unul uriaș, nu doar în ceea ce privește asigurarea iluminatului public, ci a necesarului total de energie electrică și gaze naturale în instituțiile subordonate. Este greu de prevăzut cum vom reuși să facem față, în special cum vom trece de sezonul rece. Cea mai apăsătoare problemă și costurile uriașe le avem la gazele naturale, respectiv pentru încălzirea școlilor și a instituțiilor subordonate.

Singura soluție pe care o văd și noi acționăm deja în acest sens este asigurarea independenței energetice. Sper că prin PNNR și prin celelalte programe de finanțare ce vor fi lansate în acest an să existe suficiente linii de finanțare pe care să depunem proiecte pentru a asigura independența energetică a școlilor și a instituțiilor subordonate. În acest an vom implementa un proiect major privind creșterea eficiențe energetice a iluminatului public, ceea ce ne va ajuta puțin pe acest segment.

Pe termen scurt, sper ca Guvernul să vină cu soluții concrete și urgente la aceste scumpiri uriașe nejustificate pe care nu le pot suporta nici autoritățile locale și nici cetățenii. Altfel, ne așteaptă falimentul pe toți,” a declarat primarul din Negrești Oaș, Aurelia Fedorca.

„Iluminatul public din Medieșul aurit funcționează 100% cu leduri, deci sper ca si consumul să fie mai bun. Vom încerca să calculăm bugetul astfel încât să ne descurcăm. În caz că nu este suficient vom cere fonduri suplimentare. Bineînțeles, având în vedere creșterile vor fi mai puțini bani pentru investiții.

În cadrul comunei Medieșul aurit avem aproximativ 30 de puncte de consum. Încă sunt în tratative cu furnizorii de energie electrică și nu am semnat contractul. Mă voi orienta dupa prețurile cele mai avantajoase, „ a declarat primarul comunei Medieș, Marian Torok.

