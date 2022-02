Campania ”Și oamenii cu dizabilități își doresc să schieze” ajunge la Cavnic

- Advertisement -

Pe 19 și 20 februarie, programul inițiat de Caiac SMile și susținut de Cris-Tim, ”Și oamenii cu dizabilități își doresc să schieze” ajunge ”acasă” (pârtia pe care s-a născut ideea și locul unde se antrenează permanent echipa proiectului) pe pârtia Icoana, din Cavnic.

Voluntarii și monitorii de schi vor fi prezenți pe pârtie, în ambele zile, între orele 12 – 17.

Pârtia Icoana este cea de-a patra oprire a voluntarilor și monitorilor asociației din Satu Mare, după cele din Vatra Dornei, Cluj și Poiana Brașov. Până acum, aproape 150 de persoane cu dizabilități au alunecat pe zăpadă folosind monoschiurile – dispozitive special create pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Asociațiile persoanelor cu dizabilități din regiune sunt invitate să îi încurajeze pe beneficiarii lor să participe la activitățile special concepute pentru ei pe pârtia Icoana. NU este nevoie de înscriere sau programare pentru încercarea monoschiurilor!

Printre cei care au alunecat pe zăpadă cu ajutorul monoschiurilor, pe cele trei pârtii unde s-a desfășurat, până acum, acest program, au fost și rugbystul George Baltă, jucătorul de tenis și vicepreședinte al Comitetului Național Paralimpic Ciprian Anton, jucător de handbal și baschet Alvin Capon și Ionuț Filișan, antrenor de tenis la clubul Dinamo.

”În fiecare zi am urcat în scaunele speciale acești oameni emoționați, speriați, curajoși, curioși, iar când ne întorceam la baza pârtiei și auzeam “mai vreau încă o dată”, primeam cea mai frumoasă recompensă pentru efortul nostru. Sunt norocos să am lângă mine oameni minunați care mă ajută, pun umărul alături de mine și reușim să ne facem misiunea. Între ei, poate cei mai importanți, sunt Vasy, Adi și Bogdan”, declară Ionuț Stancovici, președintele asociației Caiac SMile, referindu-se la primii trei monitori de schi cu dizabilități din România acreditați de Euroski – Centrul Național Formare Monitori de Ski. Vasile Bota, Adrian Cherecheș și Bogdan Cioltea vor fi și ei prezenți pe pârtie în acest sfârșit de săptămână.

„Am început cu Ionuț să practicăm caiacul adaptat, noi suntem în scaun rulant toți trei, am început vara, apoi a venit sezonul de iarnă în care nu am mai putut practica. El a mers la schi și a zis de ce să nu ne dăm și noi cu schiurile. În prima fază a încercat Ionuț să adapteze un scaun rulant, la care i-a luat roțile și a pus niște schiuri, dar nu s-a putut schia, a fost ceva gen sanie. Eu lucrez la fundația Motivation, ei văzând ce facem noi, știind că în Austria se schiază cu un monoschi, m-au trimis pe mine și pe Ionuț, ne-au donat și primul monoschi, și am mers în Austria cu Ionuț. Acolo am stat o săptămână, după o săptămână am început să schiez singur”, spune Adrian Cherecheș, monitor de ski.

MIRELA RETEGAN ȘI GAȘCA ZURLI, PE PÂRTIE

Partenerii Caiac SMile, în campanie și pe pârtii, sunt Mirela Retegan și Gașca Zurli. De altfel, Mirela Retegan este cea care a creat o mascota, pe SMile, și a compus imnul specialpentru această ocazie, generând un hashtag extrem de popular, #haicapoti. Cea mai îndrăgită trupă pentru copii din România se alătură cauzei și la Cavnic, în acest weekend, alături de partenerii de la Cris-Tim.

”Abia aștept să ajungem la Cavnic. Am pus mult suflet în acest demers. Am dăruit echipei Caiac SMile tot suportul meu personal și al prietenilor mei, le-am scris imnul, le-am conceput mascota și abia aștept să-i văd pe pârtie “acasă”, la Cavnic, făcând fericiți oamenii cu dizabilități. Abia aștept să schiez cu Angela, eu pe schiuri, ea în scaunul special, să cobor împreună cu Adrian, Bogdan și Vasi. Sunt eroii mei de o jumătate de an încoace și abia aștept să-i revăd! Iar copiii, absolut toți copiii care vor ajunge pe pârtie, vor putea să se bucure de Gașca Zurli. Sigur o sa cântăm împreuna ”Hai că poți!” – imnul celor mai curajoși români”, spune Mirela Retegan.

Următoarele pârtii pe care va ajunge campania Caiac SMile sunt: Cheile Grădiștei (24-25 februarie), Bușteni (26 februarie), Predeal (27 februarie).

SCAUNE SPECIALE PE MINIM 10 PÂRTII DIN ROMÂNIA

Scopul campaniei este unul ambițios: cât mai multe monoschiuri pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, pe minim 10 pârtii din România.

Până în prezent, asociația Caiac SMile a reușit deja să achiziționeze 13 scaune, sponsorizate integral de companii și fundații generoase, după cum urmează:

● 10 scaune – compania Cris-Tim, prin intermediul campaniei „Ajut eu“ organizată de Fundația Mereu Aproape și Antena 1

● 1 scaun – Ana Hotels

● 1 scaun – Decathlon

● 1 scaun – Aqua Carpatica

Alte donații, pentru alte monoschiuri, pot fi făcute în continuare – detalii: AICI.