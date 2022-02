Conferința de lansare a proiectului „Moștenire comună”, al Ardud

- Advertisement -

Partenerii din acțiunea „SHARING HERITAGE: Preserving Historical Legacy of Pniv Legacy of Pniv Fortress in Ukraine and Ardud Fortress in Romania for Tourism Development” au sintetizat rezultatele conferinței de lansare a proiectului desfășurată online pe 27 ianuarie 2022.

Deși proiectul s-a desfășurat timp de 10 luni, prezentul eveniment a impulsionat activitatea proiectului privind crearea unui concept de interpretare și a unui plan de management pentru viitorul Centru de Interpretare a Patrimoniului din Cetatea Pniv.

Profesioniștii care au participat la conferință au inclus o varietate de personal academic și experți în domeniul interpretării și managementului patrimoniului, făcând din acesta un eveniment transfrontalier de mare anvergură. În total, evenimentul a reunit 50 de persoane, inclusiv experți și reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, arhitecți, istorici, manageri de patrimoniu, reprezentanți ai diferitelor muzee, rezervații dar și activiști locali din comunitățile de patrimoniu.

Scopul conferinței a fost dublu: de a determina stadiul actual al cercetării științifice și lucrărilor de explorare relevante pentru cetățile Pniv și Ardud din Ucraina și România și de a implica profesioniști în generarea de subiecte de interpretare pentru situl de patrimoniu din Cetatea Pniv.

În cadrul conferinței, istoricul și managerul Cetății Ardud (Orașul Ardud, județul Satu Mare) Ștefan Berci a prezentat rezultatele activităților de cercetare și practicile existente de valorificare a patrimoniului cetății medievale Ardud din România.

Reprezentanții ucraineni au împărtășit informațiile faptice găsite în cadrul mai multor lucrări de cercetare efectuate vreodată asupra trăsăturilor arhitecturale și de construcție ale monumentului de arhitectură de importanță națională din secolele XV-XVI, Cetatea Pniv situată în satul Pniv (zona Nadvirna, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina). Domnul Zenoviy Sokolovsky, arhitect, grafician, membru al Uniunii Naționale a Arhitecților din Ucraina și membru titular al Consiliului Internațional pentru Monumente și Obiective – ICOMOS, profesor asociat de arhitectură la Universitatea King Danylo a atras atenția participanților asupra naturii clădirii și starea ruinelor. Volodymyr Hrynishak, cercetător de patrimoniu din Nadvirna, director al Centrului de Informare Turistică Nadvirna, a rezumat toate informațiile și datele cunoscute pentru analiza clădirilor și a trecutului istoric a două castele situate în orașul Nadvirna și satul Pniv (comunitatea Pasichnyanska). Institutul Ucrainean de Cercetare a Patrimoniului Cultural a oferit rezultatele cercetărilor științifice privind soluțiile utilizate pentru construirea fortificațiilor în Nadvirna.

Disponibilitatea în surse deschise de știri locale și informații istorice despre Cetatea Pniv a fost destul de rară. În total, echipa de proiect a reușit să găsească 12 publicații și articole personale care oferă informații despre monument, care sunt în mare parte duplicate, sumare sau chiar distorsionate. Această stare de lucruri se datorează, evident, lipsei de material istoric privind trecutul polonez și austro-ungar al Galiției din arhivele ucrainene, precum și dominației abordărilor post-sovietice ale cercetării trecutului, lipsei de interes sau prejudecăți față de stratul cultural şi nobilimea. În plus, cercetătorilor din trecut le lipsea un anumit vector al modelului și scopului studiului. Comunitatea profesională a fost nevoită să declare lipsa evidentă a cercetării de calitate asupra sitului de patrimoniu din satul Pniv și controversa multor fapte prezentate de cercetători.

De asemenea, conferința a prezentat participanților câteva abordări inovatoare în conservarea și promovarea instalațiilor și complexelor istorice de apărare din Ucraina și țările învecinate. Acest subiect a fost în centrul prezentării făcute de doamna Zoryana Lukomska, Profesor, Doctor în arhitectură de la Departamentul de Arhitectură și Urbanism al Universității Naționale Tehnice de Petrol și Gaze Ivano-Frankivsk.

Reprezentantul principal al evenimentului a fost doamna Eliza Marin, Coordonatorul Național în România al Asociației Europene pentru Interpretarea Patrimoniului INTERPRET EUROPE. Ea a condus atenția participanților asupra practicilor binecunoscute de interpretare a patrimoniului cetăților din țările europene, în legătură cu cetățile și istoria lor.

Ea a prezentat atât exemple de succes, cât și altele mai nereușite în prezentarea patrimoniului vizitatorilor și a atras atenția asupra importanței aderării la principiile de bază ale interpretării patrimoniului. În acest context, principiile de bază ale interpretării patrimoniului promovate de Asociația Interpret Europe sunt încurajarea vizitatorilor către o înțelegere mai profundă și o explorare independentă, transformând faptele în experiențe personale și provocând rezonanță și implicare. Potrivit doamnei Eliza Marin, nu trebuie să ne fie frică de legendele de patrimoniu pentru a interpreta cu succes un sit de patrimoniu.

Este necesar să existe o bază de date largă de date fiabile și să se echilibreze informațiile cu poveștile care sunt răspândite în comunitate și regiune. Este important să se construiască legături între membrii comunității și moștenirea existentă și să se caute cele mai bune opțiuni de interpretare.

În următoarea parte practică a conferinței, participanții, pe baza informațiilor primite de la vorbitori, și-au exprimat ideile despre ce anume (ce subiect) poate fi interpretat în raport cu Cetatea Pniv.

Astfel, acest eveniment transfrontalier a devenit o oportunitate de a aduna cele mai neașteptate, chiar provocatoare idei care pot fi folosite în conceptul de interpretare a patrimoniului, care își propune să creeze o experiență unică a vizitatorului în jurul temei cetății Pniv. Conceptul va fi folosit pentru pregătirea planului de management al viitorului Centru de Interpretare a Patrimoniului Cetăţii Pniv care urmează să fie proiectat în cadrul proiectului.

Echipa proiectului SHARING HERITAGE își exprimă sincer recunoștința tuturor celor care s-au alăturat acestui eveniment online intensiv de patru ore și așteaptă cu nerăbdare să continue să lucreze cu fiecare participant la conferință.

Instrumentele interpretative ale viitorului Centru de Patrimoniu vor acoperi o varietate de tehnici interpretative noi și tradiționale, de la tururi interactive la facilități multimedia moderne. Ca urmare a proiectului, se anticipează crearea unui sistem de interpretare bine structurat, practic, interactiv, care va contribui la aprofundarea generală a înțelegerii patrimoniului și la conștientizarea în mintea vizitatorilor a valorii trecutului, care trebuie păstrate și multiplicate pentru generațiile prezente și viitoare.

Proiectul „SHARING HERITAGE” 2SOFT/2.1/169 este implementat de Asociația Turistică a Regiunii Ivano-Frankivsk în parteneriat cu Consiliul local Pasichna (Ucraina), Primăria Ardud și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (România). Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul a fost lansat in 24 decembrie 2020 , durata de implementare fiind până pe 21 aprilie 2023. Bugetul total al proiectului este de 496811,12 EUR (aproximativ 16643 000,00 UAH); valoarea grantului este de 444195,10 EUR ( aproximativ 14880536 UAH ).

Activitățile proiectului vor integra moștenirea culturală a comunităților în economia locală, devenind premisele dezvoltării durabile. Astfel, proiectul are în vedere elaborarea unui număr de documente conceptuale și tehnice care să asigure gestionarea sănătoasă și utilizarea siturilor de patrimoniu. În special, se preconizează pregătirea unei documentații de proiectare și estimara costurilor pentru construirea unui nou Centru de interpretare a patrimoniului Cetății Pniv ca atracție cheie pentru vizitatori, precum și elaborarea unui plan de management pentru situl de patrimoniu și conceptul interpretării acestuia. Componenta infrastructurală a proiectului prevede măsuri specifice pentru conservarea ambelor monumente și asigurarea siguranței vizitatorilor acestora. De asemenea, se preconizează pregătirea documentației de planificare pentru conservarea ruinelor Cetății Pniv.

În Ardud se vor achiziționa dezumidificatoare de mare putere pentru controlul umidității și asigurarea ventilației, se va monta iluminatul la sol în galeriile cetății Ardud, se va așeza pavaj cu piatră și se va repara poarta de intrare în cetate; concomitent vor fi montate panourile de informare/indicatoare si sistemul de iluminat din jurul ruinelor cetatii Pniv.

Campania de conștientizare și formare va include ateliere profesionale internaționale transfrontaliere cu istorici, arhitecți, specialiști în patrimoniu și în tehnologia informației, seminarii de instruire pentru părțile interesate locale din Ardud, vizite de studiu în Ucraina și România, un tur de studiu comun în Irlanda, Festivalul internațional de cultură medievală și Forumul partenerilor internaționali de patrimoniu. În plus, partenerii de proiect vor pregăti ghiduri turistice și hărți / scheme de cetăți, precum și vor produce videoclipuri promoționale despre situri istorice.

Detalii cu privire la proiect- pot fi găsite pe pagina oficială a Beneficiarului https://www.taif.org.ua/en/category/news-en/ dar și pe pagina https://www.facebook.com/sharingheritage.roua.

Persoana de contact – Daniela Culic, coordonator local proiect, tel. 0261 710790, e-mail: cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Această publicație a fost realizată cu asistența Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Asociației Turistice din regiunea Ivano-Frankivsk și nu poate fi considerat în niciun caz reflectat de punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale programelor operaționale comune România-Ucraina 2014-2020 structurile de gestionare (www. ro-ua.net).

Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate și cofinanțat de țările participante la Program.