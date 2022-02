Povești de viață. Monica Bilț și experiența Camino de Santiago

- Advertisement -

El Camino de Santiago e unul dintre cele mai cunoscute rute de pelerinaj din întreaga lume. Cei care l-au străbătut s-ar reîntoarce, negreşit. Cu toţii mărturisesc că undeva, pe traseul de aproximativ 800 km , tot ce ai gândit până în acel moment se defragmentează ca hardul unui computer şi ajungi să fii un alt TU, o versiune îmbunătăţită.

Monica Bilț e o sătmăreancă ce a ales în urmă cu 20 de ani să-și caute un trai mai bun în Italia . Iar la finalul anului trecut, la 58 de ani după ce a vizionat filmul ”The Way” viața i s a schimbat și a apărut dorința unei noi provocări.

De ce Camino?

”Visul, dorința de a face Camino de Santiago de Compostela pe jos a început după ce am urmărit filmul The Way lansat in 2010. E un film despre Camino de Santiago. Avea în el o întrebare şi un răspuns ce te pun pe gânduri. Ceva de genul “Ai făcut Camino?” “Nu! Când eram tânără, eram prea ocupată. Acum, la vârsta mea, e prea târziu.” și a început povestea pentru GNV, Monica Bilț.

”Din acel moment aveam un obiectiv de realizat. Mi-am procurat cărți, ghiduri, informații de pe net, YouTube, sfaturi, sugestii de la cei care au trecut prin această experiență. A urmat pregătirea fizică, alimentația sănătoasă și in cele din urmă echipamentul. Multe persoane din lipsă de timp sau alte motive nu fac toți cei 800 km odată, se întorc și-l continuă altădată. Eu eram hotărâtă să fac întreg traseul ce însemna o mare provocare.” A mai spus pelerina din Satu Mare.

Când a început aventura

”Pe 1 septembrie 2021, la 58 de ani mă aflam in Saint-Jean-Pied-de-Port (Franța) de unde începea Camino de Santiago ruta lui Napoleon. Aveam emoții si o teamă deoarece eram în plină pandemie. Pe teritoriul Franței am avut puțini km de mers după care am intrat in Spania.

De-alungul a 800 km am avut parte de multe experiențe cald,frig, ploaie, sete,oboseală, picioare însângerate, dureri de spate de la rucsacul de 10 kg care pe zi ce trecea mi se părea tot mai greu. Din cauza pandemiei am întâmpinat greutăți cu dormitul. Am stat in dormitoare comune cu 20, 30 de persoane ,hoteluri,mănăstiri, benzinării, familii oriunde doar să nu rămân sub cerul liber.

În ciuda greutăților eram recompensantă cu o bucurie interioară și o satisfacție pe care o aveam zilnic pentru că înaintam cu câțiva km. Peisajul cu toate formele de relief: munți, podgorii de viță de vie, câmpii, păduri de eucalipt mi-au încântat privirile”.-Monica Bilț.

Pelerini din toată lumea

” Am întâlnit persoane din toate colțurile lumii care vorbeau diverse limbi dar cu toate astea ne înțelegeam, dialogam. La suferință suntem mai umani,mai apropiați, mai receptivi la tot ce ne înconjoară. Spania are o cultură și o istorie de sute de ani cu care merita să-mi îmbogățesc cunoștințele așa că in punctele importante mă opream două zile .Ultimii 100 km au fost cei mai grei.Am ajuns la Santiago pe 22 octombrie unde populația aplauda pe fiecare sosit.

Populația spaniolă pe tot traseul a fost amabilă gata să ajute ,mereu ne încurajau si ne admirau.Am plecat direct la oficiu să-mi ridic certificatul scris in latină care îmi confirma ”camino” și km parcurși. Aveam un document care l-am primit la începutul traseului și care se ștampila prin toate locurile pe unde dormeai sau treceai( o mulțime de ștampile). A doua zi am fost la mormântul Sf apostol Iacob și să trec pe poarta sfântă.

Porțile se deschid pentru vizitatori doar in anul când 25 iulie cade duminica si rămâne deschisă până in decembrie. Până in 2025 vor rămâne însă închise. Pentru slujba din catedrală era un rând de mii de persoane.Atunci când devine neîncăpătoare se închid porțile. Eu am reușit să intru și m-am așezat pe podea rezemată de o coloană de unde vedeam bine altarul și preoții care oficiau slujba. ”-Monica Bilț.

Puțini români se încumetă să facă acest pelerinaj

”Neașteptat pentru mine a fost când preotul a nominat pe toți cei care au făcut in ultimele zile întreg camino și țara de unde provin.Mi-au dat lacrimale când am auzit pe un ton accentuat că avem o româncă din România. După tonul care exprima o mirare am înțeles că numărul românilor care fac Camino de Santiago este mic. ”-Monica Bilț.

O experiență unică ce-ți schimbă sensul vieții

”Camino de Santiago este o experiență unică care te învăța să prețuiești lucrurile esențiale, valorile vieții să descoperim egoismul din noi. Le mulțumesc familiei, prietinilor, tuturor celor care m-au încurajat și urmărit de-lungul drumeției și îndemn pe toți iubitorii de natură, drumeție, istorie să treacă prin această experiență care le va da o schimbare interioară și momente de neuitat.” E concluzia sătmărencei aplaudate la final de pelerinaj.

Remarcabile au fost și însemnările de pe traseu ale sătmărencei. Aceasta a încercat să-i pomenească prin diferite mesaje scrise pe indicatoarele rutiere sau turistice pe toți cei dragi din Satu Mare.

A consemnat Florin Mureșan