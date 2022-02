“Timpul lui Doru Dinu Glăvan în și pentru UZPR”

- Advertisement -

De curând a ieșit de sub tipar un nou număr al revistei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România dedicat în exclusivitate regretatului președinte, al acestei uniuni de creație, Doru Dinu Glăvan. În paginile revistei au fost publicate rememorările minuțioase ale unui grup de membri ai UZPR, care au surprins în diferite ipostaze activitatea, personalitatea și calitatea de jurnalist profesionist a președintelui Doru Dinu Glăvan. Pentru publicul larg, dar și pentru colegii din presa sătmăreană, am selectat câteva crâmpeie din scrierile colegilor profesioniști, prin intermediul cărora se întrevede ,,demnitatea, profesionalismul și trudenia” acestui mare jurnalist român.

Impresionantă este ,,scrisoarea imaginară” a lui Doru Dinu Glăvan către membrii Uniunii, publicată în paginile revistei UZPR. ,,Dragi colegi din breasla pe care v-am lăsat-o în grijă: Vă înștiințez că aici e bine și frumos, iar eu pot, în sfârșit, să mă odihnesc. Știu că la voi nu e posibil acest lucru, din motive care m-au făcut și pe mine să iau o pauză prelungită. De fapt, nici n-a fost opțiunea mea, dar, probabil, aici mi se terminase misiunea. Sau, mai exact, partea mea de misiune, căci, dacă sunteți atenți, undeva discret, am pus un semn de ,,va urma”. Dar acest ,,va urma” este, de-acum, problema voastră. Eu v-am creat doar cadrul în care să puteți scrie istoria clipei. Păstrați tot ce am realizat pentru voi, dar nu scăpați din vedere că nimic în viață nu este necondiționat. Tot ceea ce s-a obținut, în virtutea unor merite istorice ale jurnalismului românesc, mai trebuie și meritat, la nivel individual. Nici nu știți ce clar se vede de aici, acum, cine ați fost și cine sunteți. Vă dați seama cum le vede Cel Care m-a chemat la El? Fiți, așadar, mai atenți cu gândurile, vorbele și faptele voastre căci, mai devreme sau mai târziu, toți veți ajunge aici, unde totul se decontează. Nu risipiți capitalul de imagine și demnitate pe care-l are UZPR în acest moment. Ele au fost obținute prin diplomație și curaj. Fiți, așadar, ,, înțelepți ca șerpii și curați la suflet ca porumbeii”!…

Oana Glăvan:,, Doru Dinu Glăvan va rămâne pentru totdeauna un om al multor lumi, amprentă veșnică în conștiința colectivă, un model. A fost tată, bunic, redactor de radio, gazetar, comentator de sport și atât de multe altele. Cu toate acestea, în ultima parte a vieții sale, a inspirat prin demnitate, profesionalism și trudenie, din poziția sa de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România…”. Marian Nencescu:,, Privind retrospectiv acele timpuri, din perspectiva actuală, azi, când, legal vorbind, Uniunea are un Statut (perfectibil, ce-i drept), dar temeinic și de necontestat, putem spune, cu mâna pe inimă, că venirea la București a lui Doru Dinu Glăvan și preluarea ,,frâielor” într-o Uniune deja slăbită și epuizată de nesfârșite lupte interne, de orgolii și de interese mărunte, a fost providențială. Continuând, din mers, demersurile oficiale anterioare, Doru Dinu Glăvan a deschis uși, iar, acolo unde i se închideau în nas, a ,,intrat și pe fereastră”, convingând miniștri, academicieni, aleși ai neamului de toate culorile politice, adesea și pe noi, colegii și confrații de breaslă, poate mai puțin încrezători în dreptatea noastră, că merită că lupți până la capăt pentru drepturile tale…”.

Anca Sîrghie: ,,…Așa se face că atunci când a preluat conducerea, UZPR-ul avea 421 de membri, iar acum are peste 3500 de ziariști profesioniști. Colosală evoluție! Secretul unei asemenea creșteri spectaculoase constă în faptul că Doru Dinu Glăvan a obținut un statut onorant, pe cel de UNIUNE DE CREAȚIE DE UTILITATE PUBLICĂ, ceea ce așeza ziariștii pe același plan cu scriitorii, muzicienii, artiștii plastici sau arhitecții ca valoare creatoare a prestației lor…”. Nicolae Stanciu:,, A încercat să resusciteze cele două principii de bază ale presei:Adevărul și Libertatea…Uniunea noastră de creație, își propune să strângă condeiele cât mai multor ziariști, aflați în slujba principiilor magistrale ale presei: adevărul și libertatea! Or, tocmai când meseria este onorată drept creație, când tocmai ziariștii, mă rog, jurnaliștii în uzul actual, sunt dezbinați, ca întreaga noastră societate, în buni și răi, când etica, deontologia, rareori se află în vârful pixurilor sau în imagini video, UZPR își asumă obiective de reabilitare a credibilității presei, îndeosebi cea scrisă, dar și cea audio-video are păcatele sale, de relansare a profesiei în conjuncție cu actualul mediu politic și social-economic…”. Mircea Pospai:,, O singură dată, în întreaga viață, Doru a greșit cu graba sa: la plecarea definitivă. Mă gândesc că poate avea undeva, prin alte sfere, o întâlnire și o treabă de făcut. Dar și aici mai erau destule care își așteptau rândul. Aș fi preferat să le amâne pe cele de acolo și să mai stea, o perioadă, cu noi.” George G. Echim:,, Personalitate marcantă a presei românești, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), Doru Dinu Glăvan a încetat din viață la vârsta de 75 de ani, la sfârșitul lunii octombrie, funeraliile având loc în Timișoara, orașul său natal, la data de 2 noiembrie 2021…Era în exercițiul celui de-al treilea mandat al funcției de președinte al UZPR, cunoscut și recunoscut în presă pentru calitățile și realizările sale profesionale…”. DORU DINU GLĂVAN:,, România nu e o tarabă cu obiecte de patrimoniu. România e un sanctuar păzit de osemintele celor care au murit pentru ca ea să existe!”.

Dumitru Țimerman