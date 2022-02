Ziua Internaţională a Copilului cu Cancer

- Advertisement -

Ziua Internațională a Copilului cu Cancer este marcată la 15 februarie în fiecare an, fiind o campanie globală de colaborare pentru sensibilizarea privind copiii diagnosticați cu cancer și nevoile lor. Ziua de 15 februarie a fost declarată în anul 2003 Ziua Internațională a Copilului cu Cancer, de către Confederația Internațională a Organizațiilor Părinților cu Copii Bolnavi de Cancer (ICCCPO).

ICCPO este formată din 132 de organizații de părinți din 78 de țări.

Această zi a fost declarată, în 2003, de către Childhood Cancer International (fostă Confederația Internațională a Organizațiilor Părinților cu Copii Bolnavi de Cancer — ICCCPO), care cuprinde, în prezent, 177 de rețele de la nivel local și național conectate la organizații din 90 de țări de pe toate cele cinci continente.

Ultimul an a schimbat aproape totul În viața noastră. Oare ce am învățat din această schimbare? Oare am devenit mai buni, mai atenți, mai înțelegatori? Oare am învățat să-i încurajăm pe cei cufundați în tristețe și necaz? Oare știm cum să fim mai mult empatici și mai puțin egoiști?

Multe s-au schimbat si multe au ramas la fel.

In ultimul an nu am putut sa ne desfășurăm activitățile așa ca în vremuri normale, dar nu am uitat că în paturile de spital copiii cu leucemie și cancer se luptă pentru viețile lor. În această zi sunt organizate diverse manifestări prin care se urmărește conștientizarea necesității de a se oferi sprijinul copiilor și adolescenților care suferă din cauza acestei boli, dar și familiior acestora. Aceste acțiuni promovează o înțelegere mai profundă a problemelor și provocărilor cu care se confruntă cei bolnavi, necesitatea unui acces mai echitabil la un tratament cât mai bun și la îngrijire pentru toți copiii cu cancer, din întreaga lume.Copiii bolnavi de cancer se confruntă cu situații dificile și solicitante, precum izolarea lor de colegi și prieteni pentru perioade lungi de timp. Cel mai adesea, drumul parcurs în lupta cu boala este marcat de o durere imensă și de stres. În aceste împrejurări, nici un copil sau familie acestuia nu ar trebui să fie singură. Fiecare copil bolnav de cancer are dreptul la cea mai bună îngrijire medicală și psiho-socială, indiferent de țara de origine, rasă, statut financiar sau clasă socială. Organizațiile din domeniu arată că, deși cancerul la copii reprezintă un procentaj mic raportat la îmbolnăvirile care au loc la nivel global, majoritatea cazurilor pot fi soluționate pozitiv dacă tratamentul esențial este făcut în timp util și precizează că 80% dintre decese au loc din lipsă de resurse, bani sau medicamente iar riscul mai mare este în rândul sugarilor. Există 12 tipuri de cancer care se dezvoltă în perioada copilăriei, leucemia și cancerul din zona creierului fiind considerate cele mai frecvente la copii. Trebuie subliniata importanta măsurilor preventive, a cunoasterii si depistării precoce a semnelor și simptomelor bolii, necesitatea accesibilității echitabile la tratament și a asigurării resurselor necesare unei cercetări susținute în domeniul depistării și tratamentului diverselor forme de cancer”.

Măsurile simple de promovare a unei vieți sănătoase trebuie privite ca prima linie de apărare împotriva cancerului. Este important ca activitătile noastre de informare cu privire la cancer să se adreseze din ce în ce mai mult tinerilor. Din păcate, aceasta boală îi lovește din ce în ce mai des și pe cei tineri, iar un studiu recent arată că nevoia de informare în rândul acestora este una foarte mare”.



”Impactul cancerului este copleşitor. Fiecare ştie şi are cel puţin o poveste din care face parte cineva apropiat sau cunoscut care a fost sau este afectat de atingerea cancerului, având un impact copleşitor asupra individului, familiei acestuia si comunitătii.”

Misiunea acestei zile este aceea de a senzibiliza și informa publicul privind implicațiile cancerului la copii și de a înțelege că toți copiii afectați de această maladie merită cea mai bună îngrijire și acces la tratament de calitate. În plus, părinții trebuie să conștientizeze necesitatea de a ține micuții la zi cu controalele medicale, deoarece simptomele bolii pot fi dificil de sesizat.

Cancerul la copil este o boală rară, reprezentând numai 2% din numărul total de cancere. Conform statisticilor publicate de Confederaţia Internaţională a Organizaţiilor Părinţilor cu Copii Bolnavi de Cancer (ICCCPO) în România , anual 500 de copii sunt diagnosticaţi cu cancer. În funcţie de specificul bolii, rata de vindecare este cuprinsă între 30 şi 60 %. Circa 70% dintre toate cancerele sunt vindecabile dacă sunt diagnosticate şi tratate dintr-un stadiu incipient. Medicii oncopediatri avertizează că simptomele cancerului pot fi deseori interpretate ca boli obişnuite vârstei copilăriei. Şi totuşi există o serie de simptome care ar putea ridica suspiciunea de cancer în cazul copilului sau adolescentului, şi anume: pierderea continuă în greutate, inexplicabilă; greaţă persistentă sau vărsături fără să fie precedate de greaţă; oboseală cronică sau paloare constantă; febră persistentă de origine necunoscută; dureri de cap de peste 2 săptămâni însoţite sau nu de vomă; creşterea în dimensiuni a capului; punct alb în ochi, strabism apărut de curând, orbire recentă, ochi bulbucaţi; modificări oculare sau ale vederii care apar brusc şi persistă; dureri abdominale, deseori însoţite de vomă matinală; dureri persistente ale oaselor, articulaţiilor, spatelui sau picioarelor; nodul sau umflătură la nivelul abdomenului sau pelvisului, capului sau gâtului, toracelui, axilei sau membrelor; răni, sângerări sau învineţiri frecvente, inexplicabile prin gravitatea leziunilor suferite; infecţii; schimbări inexplicabile ale comportamentului sau a dispoziţiei; schimbarea şi deteriorarea mersului, echilibrului sau limbajului.Este vital ca părinţii să meargă cu copilul la medic pentru consult suplimentar dacă oricare dintre aceste simptome persistă.

Organizații din întreaga lume participă la acest eveniment pentru a informa populația despre situația copiilor bolnavi și despre discrepanțele care există între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare în ceea ce privește accesul la tratament și îngrijirea copiilor bolnavi de cancer.

Scopul acestei zile este:

– să atragă atenția asupra celor 200.000 de copii cu cancer de pretutindeni, depistați în fiecare an, din care doar 20% primesc tratamentul adecvat;

– să se informeze publicului despre cancerul la copii;

– să se organizeze evenimente, cu strângere de fonduri, pentru organizațiile de părinți cu copii bolnavi de cancer pentru a-și finanța programele la nivel local;

să se promoveze proiectele și activitațile desfășurate de organizațiile de părinti cu copii bolnavi de cancer, locale.

Cateva date despre

cancerul la copii

Cancerul la copii este mai rar decat la adulți. Depistat la timp și tratat corect, cancerul la copii răspunde mult mai bine la tratament decat la adulți.

In fiecare an, mai mult de 200.000 de copii din intreaga lume sunt diagnosticați cu cancer și aproximativ, 90.000 mor din cauza cancerului. Incidența: 8 – 16 cazuri noi / 100 000 copii (OMS 2005)

In România (2005) sunt: 9,5 cazuri noi/ 100 000 copii .

In România nu funcționează încă Registrul Național de cancer, astfel că statisticile sunt doar estimative:

500 cazuri noi /an

5000 pacienti cu boala în evoluție sau remisiune

In România, rata medie de vindecare a acestor copii bolnavi este de circa 30 – 60%, în funcție de specificul bolii. Cancerul la copil este a doua cauză de deces în grupa 4 – 15 ani.

Cancerul la copil poate fi diagnosticat precoce, deși este greu de recunoscut. De aceea orice părinte trebuie să știe ca:

– Controalele medicale regulate sunt obligatorii

– Orice semn sau simptom de boală trebuie investigat, diagnosticat, tratat pâna la dispariție

– Orice schimbare în starea de sănătate a copilului trebuie atent analizată de medic și părinți

– Stabilirea precoce a diagnosticului de cancer înseamnă că pacientul poate beneficia la maximum de posibilităţile oferite de terapia actuală, cu sanse maxime de vindecare și risc minim de efecte secundare la distanță.

Mesajul Asociației

de Psiho-Oncologie Hathor-Maeve-Nectarie Satu Mare

15 februarie e Ziua Mondială a Copilului cu Cancer, ocazie cu care ne gândim în mod special la copiii și tinerii bolnavi. Le dorim multă răbdare, pentru a putea trece de suferinţă, multă putere, pentru a putea lupta şi multa încredere. Le dorim tratamente cu rezultate bune, recuperare și însănătoșire grabnică, curaj, încredere și speranță, dorim să aducem astfel un zâmbet pe buzele lor și speranță în sufletele lor. Suntem alături de voi și nu uitați că DA, există viață frumoasă și împlinită dupa cancer.

Asociația de Psiho-Oncologie Hathor-Maeve-Nectarie

Satu Mare

Președinte Lucreția Kabai