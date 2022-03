ANALIZĂ. Se vor da amenzi mai mari pentru vânzarea de alcool și tutun copiilor!

- Advertisement -

Amenzi mai mari pentru combaterea unui fenomen care poate distruge vieți. Vânzarea de alcool și tutun pentru minori va fi sancționată mai aspru începând de astăzi. Specialiștii spun că dependența de alcool este foarte greu de stopat. Datele din domeniu arată că 82% dintre adolescenții din țara noastră au băut alcool cel puțin odată.

–Nu aș da voie nici măcar să guste copilului din vin, cum îmi dădea tata mie, să bag degetul în vin să văd ce gust are, nu, nici pomeneală.

Ovidiu, alcoolic în recuperare, spune că pentru un copil, băutura este o tentație uriașă.

-Când am început prima dată? 15, 16 ani. A continuat în fiecare weekend la discotecă, apoi libertatea, statul cu gazda m-a făcut să consum și zilnic și, uite așa, am devenit alcoolic.

-Ce însemna consum zilnic?

-La vremea aia două beri, la maturitate însemna un bidon pe zi, după facultate berea nu era suficientă, când am avut job mi-am permis tării. Am pierdut familia, sunt într-un divorț acum!

Deși minor, spune că putea cumpăra la discreție orice băutură.

-Era foarte simplu. Ce? Te întreabă cineva câți ani ai?

-V-a întrebat cineva vreodată?

-Niciodată. Mergeam la discotecă până în 18 ani și cumpăram whisky de nu mai puteam, coniac.

Cele mai recente studii arată că 10% dintre adolescenții din România au consumat alcool în ultima lună. Un astfel de exemplu vine din Argeș unde mai multe adolescente au ajuns bete la prima oră la școală. Un alt caz recent a fost în Vrancea.

Cătălina Murariu – purtător de cuvânt IPJ Vrancea: Identificați 12 tineri care ar fi trebuit să fie la cursuri și nu în unitățile economice verificate.

Eugen Hriscu – psihiatru: Ultimele studii arată că România este printre primele țări în UE la consumul de tutun și alcool, la copii, avem o generație care consumă extrem de mult alcool și tutun. Începerea consumului de alcool la 14, 15 ani se asociază cu un risc de 4 ori mai mare de a crea dependență la vârsta adultă.

Începând din week-end, localurile care vând alcool minorilor vor pune lacătul pe ușă între 10 și 30 de zile. În paralel cresc și sancțiunile pentru vânzarea de țigări copiilor.

La prima abatere vânzătorii care dau țigări copiilor vor fi sancționați cu 10 mii de lei și activitatea suspendată 30 de zile. La următoarea abatere amenda va fi dublă iar magazinul sau restaurantul închis.

Ioana Munteanu – pneumolog: Dependență nicotidică, întârziere în creștere și dezvoltare a plămânului a capacității toracice, inflamație pulmonară cu astm bronșic, infecții respiratorii frecvente și enfizem pulmonar.

Datele arată că 31% dintre adolescenții din România sunt deja dependenți de țigări.

