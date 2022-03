UMANITATE.Apel la sătmăreni! Să îl ajutăm pe Ezekiel, un copil bolnav de cancer

- Advertisement -

În ultimele săptămâni sătmărenii s-au dovedit a fi oameni cu suflet mare care au ajutat refugiații fugiți din calea războiului. Acum, o mamă din Satu Mare face apel la bunătate și binevoință pentu a își salva băiatul de 8 ani, bolnav de cancer.

“ Băiețelul meu are 8 ani și a fost diagnostificat în urma unor analize în 2018 ,cu cancer. Am fost la un control la Cluj la doctorul Florian unde s-a descoperit că are o tumoare benignă la creier. După 6 luni a avut intervenții la creierul mic și am continuat cu radioterapie la București iar mai apoi la Cluj. După un an am aflat că are grave probleme la coloană și am făcut o operație la Cluj. După alte 3 ședințe tot nu s-a simțit bine așa că l-am transferat în Franța”, transmite Boros Monica Veronica, mama baiatului.

„În Franța medicii i-au dat 2% șanse să trăiască. Nu ne dăm bătuți”

„Acolo medicii i-au dat 2% șanse să trăiască. După alte 8 luni a avut dureri, așadar din 2 în 2 luni suntem nevoiți să mergem în Franța la control. În total am făcut 52 de radioterapii și 24 de citostatice. Copilul meu are 4 tumori la creier iar de 4 luni suntem într-o luptă continuă. Avem nevoie de 200 de euro lunar pentru tratament + alte cheltuieli( deplasări în străinătate, mâncare specială, cazare etc)

Sunt o femeie divorțată și sunt în mare dificultate. Viața este o luptă și trebuie să mergem înainte. Vă rugăm să ne ajutați”, transmite Boros Monica Veronica.

Puteti dona in contul: RO49BTRLRONCRT0156096801– contul mamei Boros Monica Veronica

De asemenea se poate dona și 2 EURO prin SMS pentru EZEKIEL.

Numarul scurt de SMS 8829 este pus la dispozitie de catre asociatia umanitara Misiunea Speranta pentru Romania, si este alocat copiilor bolnavi.