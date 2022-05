EVENIMENT.Bilanțul PSD la 6 luni de guvernare

- Advertisement -

Măsuri cruciale pentru români implementate de social-democrați

Nu sunt vorbe mari, ci adevăruri simple. Este un moment în care nu facem promisiuni, ci aducem argumente. În care explicăm, din nou, de ce vrem să folosim toate resursele necesare pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie și pentru a susține dezvoltarea firmelor românești.

Este un raport onest în fața românilor, așa cum cred că trebuie să facă orice guvernare serioasă și responsabilă”, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu.

Se încheie primul tronson de autostradă care va traversa Carpaţii Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor a declarat că se va încheia primul tronson de autostradă care va traversa Carpaţii. “Viziunea mea a fost si rămâne definită – investiţii şi contracte de 10 miliarde de euro, un plan care să fie continuat indiferent de conducerile politice ale ministerului. Obiectivul este unul clar – să aducem infrastructura din România, din logica trecutului, în logica problemelor socio-economice actuale. Sunt un om al paşilor concreţi. 1. O să avem contractată autostrada Sibiu-Piteşti, mai avem un singur pas- semnarea contractului pentru secţiunea 3 şi încheiem primul tronson de autostradă care va traversa Carpaţii. 2. Cea mai grea bătălie pe care o ducem este cea legată de banii din PNRR. Avem ţinte ambiţioase până la sfârşitul anului – semnarea contractului pentru autostrada Moldova, de la Ploieşti până la Paşcani. 3. Semnarea contractului pentru căile ferate de la Caransebeş la Arad , şi de la Episcopia Bihorului la Cluj. România are nevoie de investiţii în infrastructură, mai ales acum când ne confruntăm cu probleme mari. Trebuie să susţinem firmele româneşti pentru a menţine locurile de muncă”. S-au mobilizat medicii de familie şi s-a creat o reţea naţională de 20 de centre ambulatorii pentru evaluare şi tratament Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii ,a declarat că s-a reuşit reducerea numărului de morţi în România. “Cred ca principala responsabilitate pe care am avut-o a fost legată de numărul îngrozitor de oameni care mureau. Într-o lună de zile am schimbat aceste lucruri prin creşterea numărului mare de teste cu implicarea farmaciilor. Am reuşit să mobilizăm medicii de familie şi să creăm o reţea naţională 20 de centre ambulatorii pentru evaluare şi tratament,şi spitalele nu au mai fost blocate. Oamenii cu alte patologii au avut acces la servicii medicale. Acest lucru a dus de patru ori la scăderea mortalităţii între valul al patrulea şi valul al cincilea. Am reuşit să reducem numărul de morţi în România. Am reuşit să deblocăm proiecte pentru construcţia unor instituţii medicale de centre pentru arşi la Timişoara, Bucureşti şi Târgu-Mureş. Pentru spitalele regionale din Iaşi şi Cluj au fost semnate acorduri de finanţare. Am reuşti să dotăm echipamente şapte centre din şapte spitale publice pentru tratarea cancerului. A crescut cu 150% finanţarea secţiilor de terapie intensivă. Le mulţumesc profesioniştilor din Sănătate şi colegilor din PSD”. Oamenii sunt pe primul loc

Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, senatorul PSD, Gabriela Firea a declarat în cadrul evenimentului că s-a muncit doar cu gândul la oameni.

“Întotdeauna, oamenii sunt pe primul loc! Este gândul pe care l-am avut mereu când am preluat sau câștigat o funcție publică.Sunt șase luni de când am preluat postul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Sunt șase luni de când echipa social-democrată a decis să intre la guvernare, într-un context extrem de dificil pentru țară! Sunt șase luni în care am muncit cu toții cu gândul la oameni, la greutățile pe care le duc zilnic familiile, copiii și tinerii din România. Aseară, la Palatul Parlamentului, ne-am făcut bilanțul acestor șase luni de mandat. Împreună cu toți colegii miniștri social-democrați, am prezentat realitatea, ce am făcut și ce putem face cu adevărat în perioada următoare. Suntem o echipă pentru că doar împreună putem realiza lucruri serioase. Am vorbit despre proiectul național de creștere a natalității prin decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Încă puțin și-l ajungem cu el pe masa Guvernului.

De asemenea, am reamintit de cele două programe pentru tineri și familii la început de drum: Family Start și Student Invest.

Pentru copiii institutionalizați, am realizat un lucru foarte important în aceste șase luni: am majorat alocațiile pentru hrană, rechizite sau asistenți maternali.Protecția drepturilor copilului este o prioritate! Avem măsuri pentru copiii care provin din familii defavorizate, care trăiesc în sărăcie și care riscă abandonul școlar,” a declarat în discursul ei Gabriela Firea.

Dezvoltarea și reașezarea tuturor palierelor în societatea românească.

Ministrul Apărării Naționale, senatorul PSD, Vasile Dîncu a declarat că prioritatea mandatului său este constituită de măsurile concrete și coerente ,eficiente luate pentru consolidarea capacității de apărare a României.

“Sunt șase luni de când Guvernul României și-a asumat în fața românilor un amplu și ambițios program de dezvoltare și reașezare a tuturor palierelor în societatea românească.

Am prezentat, alături de colegii mei din Partidul Social Democrat, bilanțul celor 6 luni de activitate guvernamentală.

Prioritatea absolută a mandatului meu ministerial a fost constituită de măsurile concrete, coerente, eficiente și oportune luate pentru consolidarea capacității de apărare a României. Nu există responsabilitate mai mare, având în vedere că, odată cu invazia Ucrainei de către Federația Rusă, contextul de securitate din regiunea noastră s-a schimbat total.

Alături de colegii mei din Ministerul Apararii Nationale, Romania – www.mapn.ro , ne-am concentrat eforturile, în această perioadă, pe trei direcții majore, respectiv:

1.Consolidarea apărării și descurajarea agresiunilor militare la adresa României;

2.Înzestrarea Armatei cu tehnică și echipamente moderne;

3.Întărirea cadrului legislativ și creșterea calitățții vieții militarilor și familiilor lor.

În ultimele luni am analizat, alături de specialiștii din minister, situația salarizării personalului din sistemul de apărare, iar în următoarele zile voi prezenta măsurile concrete pe care le facem pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale militarilor noștri – activi, în rezervă sau în retragere, ale salariaților civili ai ministerului nostru, precum și ale familiilor lor.

Sunt convins că multe mai sunt de făcut, dar important este că am făcut pași concreți și, numai așa, vom avansa și vom repara lucruri care trenează de ani sau cândva uitate.

În urmă cu 6 luni am fost învestit cu responsabilitatea de a conduce Ministerul Apărării Naționale, o misiune care știam că nu va fi ușoară, dar foarte onorantă. Am înțeles în cele șase luni deja trecute, că fără echipă, nu poți bifa toate obiectivele asumate și care reprezintă harta angajamentelor internaționale pe care România le are de îndeplinit.

Eu sunt om de echipă și mă bazez pe profesionalismul celor din jurul meu pentru a avea rezultatele scontate.

Vă asigur că voi rămâne la fel de conectat și de concentrat, pentru ca întregul mecanism al apărării naționale să funcționeze la același nivel înalt precum este încrederea concetățenilor noștri în forța militarilor români.”a fost declarație ministrului Vasile Dâncu.

“PSD a prezentat românilor un bilanț cinstit și realist al celor 6 luni de guvernare. Nu vrem să fardăm realitatea. Știm care sunt greutățile oamenilor și ce așteptări au de la noi.