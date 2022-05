Romgaz a preluat participația companiei Exxon aferentă perimetrului Neptun Deep din Marea Neagră

- Advertisement -

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Energiei, Virgil Popescu, și David Muniz, Chargé d’Affaires ad-interim – Ambasada SUA în România, au participat marți, 03 mai 2022. la semnarea contractului de vânzare-cumpărare pentru preluarea de către Romgaz a participației companiei Exxon aferente perimetrului Neptun Deep.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (ROMGAZ), cel mai mare producător de gaze naturale din România, a semnat, la sediul Guvernului României, contractul de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise (reprezentând 100% din capitalul social) de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMGAZ S.A. din data de 28.04.2022, iar finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea condiţiilor suspensive din contract. Preţul de achiziţie achitat de către ROMGAZ va fi de 1.060.000.000 USD, putând fi ajustat conform mecanismelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare acțiuni.

Anterior, pe 22 martie, Consiliul de Administrație al ROMGAZ a avizat contractul de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise (reprezentând 100% din capitalul social) de EMEPRL, care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

”Tranzacția în valoare de peste 1 miliard de dolari este expresia angajamentului Guvernului de a susține investițiile vitale în energie și valorificarea gazelor naturale din Marea Neagră în beneficiul românilor și economiei românești. Noua lege off-shore dezbătută în Parlament în ritm accelerat deblochează investiții vitale pentru asigurarea resurselor de gaze naturale. Viziunea de dezvoltare a sectorului energetic pe care o are Guvernul României, bazată pe investiții, o abordare pro-business și stabilitate, va repoziționa România ca un actor regional important, capabil să asigure necesarul pentru consumul cetățenilor și economiei și chiar să devină furnizor de securitate energetică în regiune”, a declarat premierul Nicolae-Ionel Ciucă.

“Astăzi, prin semnarea contractului dintre ROMGAZ S.A. și ExxonMobil, România a făcut un pas uriaș pentru asigurarea securității și independenței energetice. În actualul context geopolitic nu mai avem timp de pierdut. Vom face eforturile necesare pentru a grăbi începerea exploatării, pentru a consuma gazul românesc. Da, așa cum am spus, românii vor avea gaz românesc în case. Și nu numai! România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-și producția cu mult peste necesarul actual al consumului intern. Și un alt aspect foarte important: țara noastră va deveni un furnizor de securitate energetică regională”, a afirmat Ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Directorul General al ROMGAZ S.A., Aristotel JUDE, a declarat: ”Semnarea contractului de vânzare – cumpărare a tuturor acţiunilor emise (reprezentând 100% din capitalul social) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, zona de apă adâncă, a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră reprezintă rezultatul unor negocieri ample și complexe derulate în ultimele luni, dar și o etapă foarte importantă în dezvoltarea și transformarea corporativă și strategică ROMGAZ. Semnarea contractului va fi urmată de demersurile legate de finalizarea tranzacției, moment după care, împreună cu viitorul partener, o să realizăm formalitățile necesare și utile pentru trecerea la faza de dezvoltare-exploatare a zăcămintelor de gaze din zona perimetrului Neptun Deep, astfel încât prima producție de gaze naturale să fie obținută la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027. Acest proiect reprezintă o oportunitate strategică atât pentru ROMGAZ, cât și pentru țara noastră, mai ales în actualul context geopolitic, oferind astfel României o sursă importantă de gaze naturale în vederea asigurării securității și independenței energetice. Mulțumesc echipei ROMGAZ și Consiliului de Administrație ROMGAZ pentru implicare și sprijin in realizarea acestei tranzacții”.

„Suntem mândri de activitățile noastre anterioare în calitate de operator și credem că Neptun Deep este un proiect important pentru România. Dorim Romgaz și OMV Petrom mult succes în derularea proiectului”, a declarat Frank Kretschmer, Vicepreședinte al ExxonMobil Exploration and Production România.

La ceremonia de semnare a contractului de vânzare cumpărare de acțiuni EMEPRL, au participat din partea ROMGAZ S.A. Directorul General- Aristotel Jude, Directorul Economic- Răzvan Popescu, Președintele Consiliului de Administrație (CA), Secretar de Stat- Dan Dragoș Drăgan, Membrii CA – Gheorghe Silvian Sorici, Botond Balazs, Nicolae Bogdan Simescu și Cezar Batog.

Filialele ExxonMobil au fost reprezentate de Vice președintele – Frank Kretschmer, alături de Samuel Shehadeh, Alin Știrbu și Thomas Welzel.

