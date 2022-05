Am văzut meciul de hochei Ungaria – România din ultima etapă a Campionatului Mondial (seria a doua valorică, WCH 1A). După cum am scris pe site-ul www.gazetanord-vest.ro încă dinaintea disputării jocului, România era deja retrogradată și Ungaria promovată. Orice acuzație de blat își pierde sensul. Imediat după terminarea jocului, stream-ul pe care urmăream meciul și-a încheiat transmisia așa că n-am avut cum să văd faza cu imnul secuiesc. Dar…

Dar când au învățat ungurii din tribună imnul secuiesc? Dar de ce este vorba de blat dacă pe nimeni nu interesa rezultatul final? Dar de ce pe lângă etnicii români și maghiari născuți în România mai erau o grămadă de etnici slovaci, cehi, ucrainieni, ruși și un canadian, născuți care pe unde și naturalizați români? Dar de ce să nu-mi cred confratele de la TVR, Hossu Longin, aflat în tribune care spunea că numai galeria venită din secuime a cântat imnul secuiesc, nu și jucătorii? Dar de ce n-am avut în galerie și bucureșteni, brașoveni… … sătmăreni?

Știați că în ultimii doi ani campioana Ungariei la hochei a fost S.C. Miercurea Ciuc (4-2 în finala cu Corona Brașov în 2020-2021 și 4-1 în finală cu Ferencvaros anul acesta)? Asta fără a uita să participe și în Campionatul și Cupa României. Până în urmă cu doi ani exista pe lângă Campionatul Ungariei și o Cupă MOL la care participau formații de top din Ungaria și România și formații în afirmare din Slovacia. Cupa s-a desființat și trei echipe românești din patru (Steaua a renunțat) au rămas să joace în campionatul vecinilor. Este vorba de Corona Brașov (supranumiți Lupii), ACSH Ghiorghieni și SC Miercurea Ciuc.

Componenții lotului s-au deplasat către tribune pentru a mulțumi micii galerii care i-a susținut pe parcursul întregului turneu. Era un semn de respect. Nu zic că nu au fost voci care s-au alăturat celor din tribune inclusiv când au cântat imnul secuiesc. Nu cunosc textul acestui cântec să-mi dau seama dacă este antiromânesc, dar oricum nu toată echipa a fost implicată.

Nu același lucru am simțit (m-am revoltat atunci) acum câțiva ani când o întreagă echipă de juniori a României a cântat imnul Ungariei tot după o înfrângere în fața vecinilor noștri. Am salutat atunci sancțiunile generale drastice luate împotriva lotului și a federației. Acum cred că ar fi natural să fie pedepsiți doar cei câțiva jucători implicați direct (dacă au fost implicați și dacă imnul are un mesaj antiromânesc), dar să nu li se taie capul.

„Of! Fotbal unde ești? / În Giulești, Giulești, Giulești.” spunea un vechi refren din galeria rapidistă. Acolo se iubește, se suferă, se acuză și se iartă mai abitir ca oriunde. Era în Cișmigiu un colț al chibiților unde se strângeau rapidiști, dinamoviști, steliști și progresiști și discutau în contradictoriu până se stingea lumina. Și cea naturală și cea a vechilor felinare electrice. Fără înjurături, fără bătăi. Apoi lumea pleca acasă după ce și-a spus oful. Ce timpuri?

Derbiul etapei e din nou în Ardeal. După ce au rămas fără visuri de încoronare oltenii vin în Gruia cu gândul la locul doi. Așa ar fi frumos, dar cred că meciul de duminică seara de la ora 20,30, depinde foarte mult de rezultatul din semifinalele Cupei României. La ora la care scriu aceste rânduri nu știu cine este cea de-a doua finalistă. Dacă este Craiova, CFR-ul are o sarcină mai ușoară.

Celelalte două partide din Grupa Campionat nu prea par interesante decât dacă apar surprize de genul Argeșul bate pe litoral (sămbătă ora 16,30). Nu cred că FCSB-ul își permite să trimită visători pe teren sâmbătă de la ora 21 în meciul cu Voluntari.

Cele trei meciuri din Grupa Retrogradare programate în aceeași zi și la aceeași oră s-ar putea să nu afecteze asupra clasamentului în ceea ce privește disputa pentru barajul pentru barajul (iterație intenționată) pentru Cupa Confederației. Ceea ce am afirmat este valabil doar dacă Sepsi câștigă Cupa României a cărei finală se joacă după încheierea campionatului. Ar fi încurcătură mare. De-ale FRF-ului și LPF-ului. Deci 48 – Sepsi, Mioveni – Rapid și Academia – Botoșani se dispută luni de la ora 20,30. Pe parcurs om vedea ce(?) și cum(?).

Jocurile fără implicații sunt vineri. Chindia – Gaz Metan (ora 17,30) unde dacă apar surprize apar și suspiciuni. Probabil arbitrajul ar fi cel mai încriminat și prin arbitraj federația. La Dinamo – UTA (ora 21,30) orice rezultat este ok dacă nu sunt surprize la Ploiești (cred că acolo joacă nomazii).

Opriți războiul!

Gruiță Ienășoiu