Actoria sătmăreană

Teatrul de Nord al orașului nostru dispune de o vastă istorie și nume care au lăsat și încă își lasă amprenta pe scena teatrului sătmărean. Printre aceste nume, am discutat cu actorii Carmen Frățilă și Sorin Oros, care au împărtășit frânturi despre începuturile activității lor în acest domeniu, și nu numai.

“Eu sunt actor la Teatrul de Nord din Satu Mare din 1985. Din punct de vedere al meseriei, era absolut la fel ca și acum. Diferența cea mai mare este la public, atunci find un anumit public, iar acum este altul. Prima piesă în care am jucat a fost Mâța-n sac, de Georges Feydeau…în rest au fost foarte multe, chiar nu le mai țin minte exact. Pe vremea aceea erau piese cu muncitori, cu ingineri, cu comuniști, marea lor majoritate. Una dintre chestii pe care mi le amintesc, care nu se mai practică acum, era vizionarea externă…venea cineva de la Comitetul de Cultură, respectiv cineva de la partid care viziunau piesa, ca nu cumva să se atingă diverse…subiecte neplăcute regimului. ” ne spune Carmen Frățilă despre începuturile carierei .

“Începutul… he-he-hei… a fost în 1997, acum 25 de ani. Am venit atunci 8 actori la Satu Mare și am… “spart orașul”. Am lăsat urme și pe scenă, e adevărat. A fost frumos, cu elan, cu poftă de joc și de joacă. Teatrul e o joacă a oamenilor mari. Azi e un chin. Se montează spectacole parcă venite de pe Marte, fără poveste, fără relații între personaje, fără nimic ce ar trebui să țină de “joacă”. Niște mizerii de la care publicul fuge mâncând pământul. Nu ăsta e teatrul necesar unui om care dorește relaxare sau culturalizare. Și e vorba de bani publici, că teatrul papă bani, mulți bani, dar cei răspunzători n-au nicio treabă. Nu poți să bagi sute de mii într-o producție care se joacă apoi de trei ori. Sau poți când bagi banii tăi, nu ai comunității. Of, sunt multe… Deci, revenind, atunci a fost frumos, acum e jalnic, urât.” ne spune și Sorin Oros.

Aceștia ne-au împărtășit, de altfel, rolurile care i-au marcat personal pe aceștia în carieră.

“Unul dintre rolurile care mi-au plăcut foarte tare și care, defapt, au însemnat un soi de lansare a mea și în alte zone decât în comedie, pentru că eu am fost foarte mult timp distribuită de regizor în roluri de comedie…a fost Genoveva Borcan! Într-o piesă scrisă de după Revoluție, numită Cutele Apelor Dunării. M-a marcat pentru că personajul era la limita dintre comedie și dramă, deși spectacolul părea la prima vedere o comedie. Era vorba despre o familie, în care îi intră în casă televiziunea să filmeze un reality show și respectiva familie spăla rufele de față cu toată lumea…lucru care se întâmplă la televiziuni, și determină în personaje anumite schimbări” ne dezvăluie actrița Carmen Frățilă.

“Am câteva roluri iubite. Nu pot afirma că le-am iubit pe toate, asta e o minciună spusă de cei care se vor importanți. Eu am doar câteva. Din totalul de 95, până acum, pot spune că mi-au plăcut vreo 70-80. Iar de iubit iubesc personajul Francois Villon, din Îs curvalău că-mi plac ai curvei nuri, Starea de asediu, Woizeck, Fluturi sihaștri, Revizorul, Frumoasa, Deșteapta și Urâta, Jucătorul, după Dostoievski, Pygmalion, Visul unei nopți de iarnă, Steaua fără nume, Moara cu noroc, etc. Am câteva…” ne declară actorul Sorin Oros.

În actorie, ca în orice meserie, există și greutăți! Actorii au împărtășit câteva cuvinte și legat de acest fapt.

“Din punctul meu de vedere, care am prins ambele perioade, în acest moment se dorește un soi de reinventare a treatrului. Se uită că teatrul înseamnă emoție, telespectatorul trebuie să plece din sală sau plângând, sau râzând…măcar gândindu-se la ce a văzut pe scenă…lucrul ăsta s-a pierdut în ultima perioadă…foarte multe spectacole sunt spectacole care nici nu știu ce vor să spună, că nu înțeleg nici eu de cele mai multe ori, care joc în ele. Iar despre public, acesta dorește mereu ceva nou, ceva care să-l incite! Dar și lucrurile astea au o limită. Se ajunge de multe ori pe scenă la o violență extremă, verbală, între personaje din punct de vedere al sentimentelor, al relatiilor! Deoarece la ora asta este singura care poate șoca! Un lucru frumos, nu cred că mai poate șoca.” declară Carmen Frățilă.

“Talentul și banii. Fără talent te chinui chiar dacă faci actoria (cu pile sau cu noroc la admitere!)… iar cu talent, chiar dacă o faci mai apoi bine, te chinui cu salariul mizer. Alte greutăți nu prea sunt. Poate dacă mai dai peste vreun regizor căpos, dar eu sunt mai norocos și ne evităm.” spune Sorin Oros

Vorbind pe plan extern, din punct de vedere al realizărilor înafara Teatrului de Nord, Carmen Frățilă a ținut să ne menționeze de proiectele unor colegi.

“Îl avem pe colegul nostru Radu Bota care a căpătat o deschidere în cinematografie prin apariția sa în filmul Cardinalul, jucându-l pe cardinalul Iuliu Hosu. Acesta este acum la al 11-lea film, din câte știu. Am colegii ăștia tineri care se duc și joacă la alte teatre, asta find un avantaj ale acestei epoci, că te poți mișca de la un teatru la altul, pe vremea lui Ceașescu nu se putea face treaba asta.” spune Carmen Frățilă.

Ca o notă de final, cei doi au împărtășit niște sfaturi pentru micii actori care doresc să se afirme în cadrul acestei meserii.

“Dacă sunt bolnavi de teatru și înțeleg că teatrul e mult mai mult decât să se strâmbe și să învețe un text, să facă teatru. Să caute actori să îi asculte, să îi îndrume și să le explice cam ce e teatrul. Să știe că vor avea bani puțini și nervi mulți. Insomnii. Certuri. Umiliți, adesea. Iar satisfacții… două bătăi din palme la final. Însă, uneori, bătăile astea din palme echivalează cu toate bogățiile lumii. Dacă ești bolnav, repet. Dacă nu, să bea o bere rece și să-și revină.” spune Sorin Oros, pe o notă ușor umoristică.

“Să citească! Orice, nu are importanță. Orice fel de carte, orice fel de roman. Pentru că, personajele din cărți, din piese de teatru, sunt cele care le dezvoltă imaginația sentimentală, imaginația emoțională. Nu poți să intri pe scenă și să fi fără niciun strop de emoție.” declară actrița Carmen Frățilă.

Șipoș Diana-Livia