Asigurările private prezintă din ce în ce mai multă încredere pentru români

Asigurările voluntare de sănătate se află în topul poliţelor spre care românii şi-au îndreptat atenţia în 2022, acestea fiind urmate de asigurările de locuinţe şi de cele de călătorie în străinătate, potrivit celei mai noi ediţii a Barometrului UNSAR – IRES privind Percepţia riscului şi cultura asigurărilor din România.

Românii sunt dispuşi să plătească suplimentar faţă de asigurările sociale de sănătate pentru a avea acces mai rapid şi o calitate mai ridicată a serviciilor medicale, conform aceluiași studiu. Comparativ cu anul 2021, proporţia celor care sunt dispuşi să plătească suplimentar pentru a beneficia de servicii de calitate a crescut în cazul tuturor serviciilor medicale, în medie, cu peste 3 puncte procentuale.

“Când locuiam în străinătate, în Olanda, asigurarea de sănătate era obligatorie. Fără ea nu aveam ce să caut în țara respectivă, în schimb nu plăteam alte taxe pentru sănătate, având și salariu mai redus. Având asigurarea mă simțeam liniștit, la fel cum mă simt și acum. Sistemul nostru de sănătate public merge greoi, o programare la doctor durează mult timp iar interesul unor medici față de pacienți este scăzut”, transmite Marius, sătmărean, 35 de ani.

“Am încredere în sistemul de sănătate publică din orașe, nu și în cel din mediul rural”

“Încrederea în sistemul de sănătate publică este relativă. Am încredere în sistemul de sănătate publică din orașe, nu și în cel din mediul rural. Am avut experiențe diverse, unele pozitive, altele negative chiar și în mediul urban.

Da, am asigurare de sănătate privată la Regina Maria și sunt multiple motive pentru care plătesc extra un astfel de abonament pe an. În primul rând, totul este electronic. Am o aplicație online unde îmi pot realiza orice programări îmi doresc, pot anunța că am ajuns la locație prin intermediul aplicației și nu mai trebuie să trec pe la recepție, iar toate consultațiile și recomandarile le pot citi oricând din aplicație. În al doilea rând, medicii din rețea pot vizualiza problemele mele de sănătate direct din sistemul intern și nu e nevoie să mă duc cu “dosarul” de analize pentru fiecare medic în parte. Mai mult, oricând am o întrebare pot apela rapid la consultațiile virtuale unde pot discuta direct cu un medic specializat de oriunde din țară. Toate acestea fac ca timpul de așteptare să fie minim, să nu trebuiască să pierd ore în șir cum se întâmplă la stat și să primesc un diagnostic care poate fi oricând reanalizat de către un alt medic de la aceeași specializare.

Am beneficiat de servicii decontate de stat in ultimii ani, tot prin intermediul acestei asigurări private. De exemplu, investigații precum RMN, endoscopii sau altele pot fi ușor decontate prin intermediul asigurării de sănătate”, spune Maria, 30 ani, din Satu Mare.

Asigurările voluntare de sănătate sunt o soluţie concretă şi rapidă pentru

a facilita accesul românilor la anumite categorii de servicii medicale

Intervenţiile chirurgicale (79%), recuperarea medicală (77%) şi spitalizarea (76%) rămân în continuare în top 3 servicii pentru care românii sunt dispuşi să plătească mai mult. Alte servicii medicale de care cei intervievaţi s-au arătat interesaţi sunt analizele de laborator, ambulatoriu de specialitate, servicii de imagistică medicală, servicii stomatologice, de pediatrie, serviciile medicale de urgenţă. Mai mult, 43% dintre respondenţii studiului ar accesa servicii medicale într-un spital de stat în baza unei asigurări voluntare de sănătate, în cazul unor servicii nedecontate de sistemul public.

“Asigurările voluntare de sănătate sunt o soluţie concretă şi rapidă pentru a facilita accesul românilor la anumite categorii de servicii medicale. Acest tip de poliţă de asigurare degrevează sistemul public de o serie de cheltuieli cu serviciile medicale şi, în acelaşi timp, contribuie la creşterea protecţiei familiilor în cazul apariţiei unor dezechilibre financiare cauzate de boli sau accidente”, a declarat Alexandru Ciuncan, director general UNSAR.

După primele trei luni ale anului în curs, protecţia financiară oferită românilor prin intermediul asigurărilor voluntare de sănătate a crescut cu 28% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Barometrul UNSAR – IRES a fost realizat în mai 2022 pe un eşantion format din 1.000 respondenţi cu vârsta între 18-50 de ani, utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).