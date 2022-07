Declarația lui Marcel Ciolacu despre pensiile speciale

- Advertisement -

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că pensiile speciale vor fi taxate cu un impozit „foarte mare”, pentru că nu este normal ca acestea să fie mai mari decât veniturile obținute în timpul activității. El a precizat că, din punctul lui de vedere, pensiile militarilor sunt pensii ocupaționale, nu speciale, deci nu ar trebui impozitate suplimentar.

„Cel puțin în zona de pensii speciale, în acest moment – cred că am picat cu toții de acord – este aproape inexplicabil cum să ai o pensie mai mare decât ai avut (venitul) în activitate. Și aici categoric vom veni cu o impozitare foarte mare. Restul rămâne să avem o discuție și o decizie în coaliție”, a declarat Marcel Ciolacu luni dimineață, la sediul PSD.

El spune că, din punctul lui de vedere, pensiile militare și pensiile angajaților din Ministerul de Interne nu se încadrează la pensii speciale, deci nu ar trebui supraimpozitate.

„Din punctul meu de vedere, sunt pensii ocupaționale, nu pensii speciale”, a mai declarat președintele PSD.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat săptămâna trecută că a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind încadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicăieri” nu a înțeles că este vorba despre pensiile militare.

„În ceea ce mă privește pe mine, am spus foarte clar. Am citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR, reforma sistemului public de pensii, și nicăieri nu am înțeles că este vorba despre pensii militare. Am definit și arătat ce înseamnă pensie de serviciu, ce înseamnă pensie ocupațională, din ce motiv a fost ea introdusă prin legea 223, care au fost argumentele legiuitorului când a venit și a spus că militarii, jandarmii, polițiștii sunt în timpul activității blocați în anumite activități, nu au dreptul să desfășoare afaceri, nu au dreptul să se asocieze, șamd.

Legiuitorul a considerat că la finalul carierei, militarii beneficiază de o pensie ocupațională, de serviciu, care nu este pe principiul contributivității, ci este pe un principiu stabilit de legiuitor, în cazul nostru media a șase salarii.

Ce este foarte important: în cazul nostru, a pensiilor ocupaționale, nicio pensie nu este mai mare decât veniturile înregistrate, media veniturilor, în vreme ce pensiile speciale, așa cum sunt ele astăzi, pe lângă pensia din sistemul public, cetățeanul respectiv mai beneficiază și de o indemnizație, ceea ce clar se poate considera un venit special la pensie”, a declarat.

Sursa: digi24