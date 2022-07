Distracție cu caiacul pe lacurile din județul Satu Mare

- Advertisement -

Asociația Caiac SMile aduce cinste județului Satu Mare atât prin performanțele avute cât și prin zecile de zâmbete puse pe fețele copiilor și a persoanelor cu dizabilități. Ionut Stancovici, fondatorul Asociației Caiac SMile a acordat un interviu pentu cotidianul nostru în care ne-a povestit despre proiectele derulate și bucuria de a lucra cu tineri talentați și energici.

„Noi am început aceste tabere în momentul în care am dorit să aducem copii spre performanță. Trebuie să vedem care este rezistența și obișnuința lor cu caiacul, cu apa. Este un sport cu adrenalină. Locurile unde organizăm taberele sunt locuri unde este apă, plajă, copiii vin să se bucure! Aici au libertate de mișcare datorită faptului că au vestă de salvare și ei știu că nu li se poate întâmpla nimic.

Până în septembrie, de 3 ori pe săptămână avem tabere cu copiii ucrainieni( luni, miercuri și vineri). „ a transmis Ionuț Stancovici.

„Mersul cu caiacul este ca o terapie”

„Am construit Asociația Caiac SMile datorită taberelor. Acești copii pe care îi avem au un dar aparte. Consider că pentru a fi campion trebuie să ai inimă de campion. Eu simt că m-am născut în caiac, am luat contact cu acest sport la 17 ani. Atunci am și cumpărat pe loc un caiac. M-am antrenat pe Șomeș, Lăpuș. Șomeșul a fost un bun profesor, îl cunosc foarte bine și pe apă și sub apă. Mersul cu caiacul este ca o terapie.

Momentan avem activități cu copiii din județul Satu Mare și Maramureș, și de la casele de copii.”, a transmis Ionuț Stancovici.

Tocmai ce am încheiat încă o tabără de noapte. Nici nu ne-am desfăcut bine bagajele , că am și început să pregătim următoarea întâlnire.

Între 24 și 29 iulie ne strângem din nou la Lacul lui Pintea pentru șase zile (și cinci nopți) pline de activități care mai de care mai interesante.

📌 ture cu caiacul

📌 cursuri de prim-ajutor

📌 karaoke

📌 drumeții

📌 cățărări

Vom merge și la ”Casa Olarului” pentru jocuri de modelare a lutului, vom dormi în cort, vom vedea filme în aer liber și vom juca fotbal, volei sau tenis de câmp.

Prețul unei tabere este 1.400 de lei, iar copiii aceleiași familii beneficiază de reduceri.

„Îmi place foarte mult să vin cu caiacul. Prima dată m-a adus tata aici. Merg și la înot, cred că pot face performanță.” a transmis Lucian,6 ani.

“ Îmi place mult apa. Știu să vâslesc destul de bine chiar dacă am doar 8 ani.”a transmis Emilia.

“Îmi place foarte mult în aceste tabere. Anul trecut am fost prima dată și mi-a plăcut foarte mult. Am rugat-o pe mama să mă mai aducă, a transmis Alex, 7 ani.

„Noi am format o comunitate foarte frumoasă de oameni care sunt înclinați către cauzele celor mai defavorizați”

„ Oamenii care se aseamnănă se adună. L-am cunoscut pe Ionuț într-o sală de sport și această curiozitate s-a transmfor într-un job și într-o pasiune. În cadrul taberelor avem și proiecte sociale pentru copiii cu dizabilități.

Eu cred ca ajutorul dat oamenilor trebuie să vină natural. Oamenii care sunt înclinați către oameni o sa tindă tot timpul să îi ajute pe cei din jur. Noi am format o comunitate foarte frumoasă de oameni care sunt înclinați către cauzele celor mai defavorizați.

Pe partea de sport am început cu fotbalul, în sezonul de vară fac crossfit și parașutism, a transmis Denisa Oșan, colaborator și instructor la Caiac SMile.

Reamintim că taberele se desfășoară între 13 iunie și 2 septembrie 2022, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17.00.

Cât costă?

La fel ca anul trecut, de luni până vineri: 400 lei/copil, la achitarea integrală o zi de tabără: 90 lei/copil

* Ambele variante includ: masa de prânz + activitatile + transportul

Copiii vor fi preluaţi de asociație din două puncte de întâlnire din oraş, anterior stabilite cu părinţii, pentru a facilita accesul acestora la programul taberei.

Unde vă înscrieți?

Pentru înscrieri o sunați pe Ramona-0755.252.280

