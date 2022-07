Generația tânără a creat în ultimii ani niște “monștri sacri” ai rețelelor de socializare, tik-tok sau YouTube!

Sincer, în mare parte niște personaje care nu prea trăiesc în zilele noastre sau în lumea reală și care au ca principală ocupație “frecarea mentei” sau cel puțin asta vor să scoată în evidență! De te miri ce postări fac zeci de mii, sute de mii sau milioane de vizualizări. De la ouă, căței sau niște fețe care se îndoapă cu fel de fel de bunătăți, joacă tot felul de jocuri, cântă trap sau pur și simplu se comportă precum niște “urangutani” lipsiți de rațiune sau comentarii pe pagini de socializare ale unor deontologi și demagogi care nu se pot exprima coerent în propoziții, dar rup rețelele de socializare cu păreri despre orice și oricând. Culmea că aceste personaje câștigă o grămadă de bani din nimic, din punctul meu de vedere. Din vizualizări că își postează prostia, obiceiurile, jocurile sau chiar viața lor de zi cu zi. Aici acești noi trendsetteri își spun problemele, frustările, cumpărăturile, mașinile și viața lor în care ideea principală este că nu au făcut școală o mare parte din ei, nu au muncit, stau în fața camerei și se filmează “făcând nimic” și culmea au o viață de miliardari. Fete frumoase, case mari, mașini luxoase, haine scumpe, bijuterii și ceasuri de lux, ce mai, o viață de huzur. Desigur că mai toți tinerii vor să le calce pe urme. Ce mai școală, carte, muncă?!Nimic fraților!Tânjeală!Dar ce să vezi ? Zilele trecute un influencer, vloger, youtuber creat de noua generație, culmea care până acum era văzut cu ochi buni de lume, printre puținii din domeniul lui care este inteligent, a cam dat-o în bară. Dar fiind așa cunoscut a creat valuri în toate mediile, categoriile sociale și la toate vârstele. Despre declarațiile influencerului George Buhnici despre ”femeile cu vergeturi pe plajă” vorbesc. Această declarație este anchetată de Consiliul pentru Combaterea Discriminării. Dacă se constată o faptă de discriminare, colegiul CNCD poate aplica o amendă contravențională între 2.000 și 100.000 de lei.

”Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia să n-aibă vergeturi (…) Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”, a spus Buhnici într-un interviu pentru Antena Stars.

Mai mult, Buhnici a făcut o glumă și pe seama soției sale, despre care a spus că arată ca o minoră, potrivit Libertatea: ”Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e șansa vieții mele. Jur. Uită-te la ea!”. Lorena Buhnici a apărut apoi în cadru râzând, iar soțul ei a pus-o să facă o piruetă în fața camerei: „Uită-te la ea! Câți ani îi dai?” „25”, spune reporterul, iar Buhnici insistă: „25, mulțumesc”.

Aceste declarații au stârnit valuri de comentarii din partea jurnaliștilor, politicienilor, ”postacilor”, doamnelor care s-au simțit lezate! Ce mai, din partea tuturor! Dacă omul ăsta a vrut să îi facă un compliment nevestei da a dat-o cu mantă acuma “bumerangul “ se întoarce la Buhnici. Pe lângă oprobriul public a rămas și fără niște contracte babane pe care le-a avut cu unele companii. Primul contract care “a picat” a fost cel cu BCR.

Vedeți dragii mei, ce e prea mult și strică. Cine nu înțelege că poți munci o viață și printr-o astfel de declarație te duci în paginile hulite ale istoriei are o mare problemă.

Aviz unor politicieni care nu înțeleg că ce e prea mult strică.

Cât cu influencerii ăștia, dragi părinți nu mai lăsați copiii să stea toată ziua în fața televizoarelor, telefoanelor, tabletelor, să își creeze iluzii deșarte.

Nu uitați că somnul rațiunii naște monștri!