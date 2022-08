În cele doar cinci jocuri disputate din etapa a șasea s-au înscris șapte goluri. Puțin. Foarte puțin. A coborât media golurilor pe meci în campionatul nostru la 2,1(3). Chiar dacă mă deranjează și deranjează disputarea firească a campionatului, trebuie să recunosc că era necesară o atenție mai deosebită a diriguitorilor din fotbal (FRF, LPF), atenție îndreptată spre echipele care încearcă să ne reprezinte în toamna fotbalistică europeană și cu speranțe chiar spre primăvara europeană. Bine, voi la ora la care citiți aceste rânduri știți deja cu câte echipe ne aflăm în Europa 3 (ce-mi doresc), 2 (s-ar considera un rezultat pozitiv astăzi), 1 (cam la asta ar duce calculul, dar nu ne-am putea mândri) sau zero (dezastru).

O altă caracteristică a etapei este că nu s-au pierdut puncte în van. Două victorii ale gazdelor și trei ale oaspeților la diferență minimă au dat în vileag o luptă aprigă pentru puncte fără însă a le risipi. Spuneam rândul trecut că primele trei clasate și ultimele trei clasate vor juca acasă. Chiar dacă ordinea și componența primelor și ultimelor trei clasate s-a mai schimbat, faptul că acestea vor juca in corpore în deplasare rămâne totuși o curiozitate.

Să vedem ce a fost: Mioveni – Argeș 0-1 soldat cu schimbare de antrenor; Craiova 48 – Petrolul 0-1 dar Croitoru rămâne bine cusut în stafful juveților; Rapid – UTA 1-0 într-un joc urât și rezultat nemeritat, oricare ar fi fost acesta; „U” – Sepsi 0-1 care l-a durut pe Linkar sub șapca roșie; Farul – Voluntari 2-1 într-o victorie dorită dar nu și meritată. Redivivus (reciclare mai pe românește) Alibec.

Derbiul etapei a șaptea se va disputa în Ardeal, la Sf. Gheorghe. Cochetul stadion de la marginea orașului (ieșirea spre Toplița) pe care recent l-am admirat va avea ca oaspete un club de tradiție din fotbalul românesc, un club drag mie, Rapid București. Dacă îi punem în cârcă lui Sepsi și realizările din trecut ale lui Oltul Sf. Gheorghe putem spune că avem o dispută între două echipe cu îndelungi state de serviciu în arealul fotbalului românesc, chiar dacă la niveluri diferite. Sâmbătă, de la ora 21,45 Rapid trebuie să-și ridice vizibil nivelul de joc dacă vrea ceva.

Meciul dintre CFR și Farul este al doilea cap de afiș al etapei. Sinonim cu derbiul etapei și acest meci ce se va disputa duminică, de la ora 18,30, tot în Ardeal (în Gruia), va avea ca protagoniste două echipe de tradiție din fotbalul românesc, tradiție construită pe niveluri diferite. Chiar dacă în ultimul timp Farul a fost într-o ligă inferioară, de-a lungul timpului CFR-ul era cea care din când în când mai promova în primul eșalon.

Partida de luni, ora 21, de la Craiova, de pe Ion Oblemenco de data aceasta, reprezintă un alt punct de atracție al etapei. Oaspeții „studenților” olteni sunt moldovenii. Două echipe care au stat etapa trecută ar putea dezvolta un fotbal plăcut indiferent de ce s-a întâmplat în Liga Confederațiilor (traducerea mai aproape de înțelegerea noastră a englezescului Conference League) pe Turner Stadium Be’er Sheva (repet, nu știu rezultatul când tastez aceste rânduri).

Nu avem doar meciuri de tradiție. Două echipe cu o istorie mai scurtă se întâlnesc pe Arena Națională într-un meci care are toate șansele să devină cel mai frumos meci al etapei: FCSB – Hermannstadt (nu este continuatoarea fostei Șoimii Sibiu dispărută în 2001), duminică, de la ora 21,30. Dică și Măldărășanu au la dispoziție jucători care pot crea un spectacol de înaltă ținută. Sper ca ardelenii noștri să nu ne facă de rușine.

Partida dintre Petrolul și Mioveni, sâmbătă de la ora 19, este partida dintre o nouă promovată, revelația ultimelor etape, și o virtual retrogradată chiar dacă l-au înlocuit pe Pelici cu Stoican, deziluzia campionatului (nu și pentru mine care chiar îmi făceam iluzii în acest sens).

Partidele care se pare că se vor desfășura sub semnul echilibrului (în statistică mă refer, pe teren poate fi altceva) se dispută la Arad (vineri de la ora 21,30, oaspeți fiind pașoptiștii lui Mititelu) și Pitești (duminică de la ora 13,30, din zări venind Târgoviștea). Poate se păstrează bunul obicei al acestui început de an și vom vedea câteva goluri spectaculoase, realizări personale sau creații elaborate.

Cenușăreasa etapei este al cincilea meci dintre Transilvania și restul lumii al acestui al șaptelea episod din actualul tur al campionatului. La Voluntari, „U” se prezintă cu un nou antrenor (Neagoe în locul lui Linkar) și cu ambiții renăscute. Să vedem dacă sunt suficiente pentru a depăși valoarea în scădere a voluntărenilor, dacă vor fi în stare să profite de letargia acestora după păcăleala suportată din partea conducerii. Partida se va desfășura în deschiderea etapei, vineri (azi pentru cititorii Gazetei de Nord-Vest) de la ora 18,45.

Opriți războiul!

Gruiţă Ienăşoiu