ESTE OFICIAL. Clubul Sportiv Municipal se va numi CSM Olimpia Satu Mare

Este oficial deja. Clubul Sportiv Municipal va purta, de joi încolo, titulatura de CSM Olimpia Satu Mare. Asta după ce consilierii locali sătmăreni au aprobat, cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre care prevede acest lucru.

Primul care a luat cuvântul a fost Florin Fabian, managerul echipei de fotbal CSM Olimpia Satu Mare, cel care a avut inițiativa schimbării.

„Înițiativa îmi aparține, iar Olimpia Satu Mare nu poate fi în altă parte decât la Primărie. Am dorit refacerea Olimpiei, care de câțiva ani nu mai există. Mi-aș dori foarte mult ca opinia publică să înțeleagă că nu sunt împotriva nimănui, chiar dacă în spațiul public au apărut tot felul de controverse. Respect toți suporterii din fotbalul sătmărean și cred că Olimpia trebuie să fie la Primărie”, a spus printre altele Florin Fabian.

Primarul Kereskenyi a Precizat că pentru acest proiect au semnat 34 de foste glorii ale Olimpiei Satu Mare.

Atât primarul Kereskenyi Gabor, cât și city managerul Csaba Maskulik a precizat că nu doar echipa de fotbal din cadrul CSM preia numele Olimpia, ci întreg clubul cu toate sporturile.

„Prin acest proiect se dorește schimbarea denumirii întregului club, nu doar a echipei de fotbal, a nu se încurca borcanele. În spațiul public au apărut tot felul de amenințări și probleme de legalitate. Nu văd unde este problema? La OSIM sunt 9 înregistrări sub numele mărcii Olimpia. Nimeni nu are dreptul exclusiv să dețină numele Olimpia sau Satu Mare. În legătură cu acuzațiile că noi am desființat Olimpia, lucrurile sunt mult mai complexe. Consider că această denumire nouă este binevenită și vom susține toate sporturile de la club.”

Și consilierul PNL, Victor Cernea a luat cuvântul și a spus că era mai fericită o colaborare între cele două entități sportive care poartă acest nume.

„În cadrul ședinței de consiliu local de azi voiam să văd un proiect amplu, care să reorganizeze sportul sătmărean și CSM Satu Mare. Din păcate am văzut doar o propunere simplă de schimbare de denumire. Din păcate, actualul primar, crede că printr-o schimbare de denumire, se pot rezolva greșelile conducerii Olimpiei” a spus acesta.

Proiectul a trecut cu 15 voturi ”pentru”, 5 ”împotrivă”, trei consilieri fiind abesenți de la ședință.