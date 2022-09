Fie roata și pătrată tot se mai întoarce o dată!

- Advertisement -

Desigur că roata morii se învârtește dar nu la șlagărul românesc, interpretat cu atâta voie bună și dragoste de Mirabela Dauer, vreau să mă refer ci la ciclurile din viața noastră. Cum sunt toate rânduite de unii care ne conduc sau posibil că de Dumnezeu, căci nu este așa Dumnezeu lucrează prin oameni și probabil că din când în când trebuie să ne trezească la realitate că mai mult ca sigur o luăm pe “arătură” de la prea mult bine. Un domeniu în care trendul se repetă este moda. Auzim creatorii renumiți de modă că anul acesta revine în trend vestimentația anilor ‘80, este un exemplu, nu zic că anul ăsta se poartă hainele anilor ‘80. Așa și ciclul vieții noastre. Din când în când istoria se repetă , desigur în alte locuri și cu alte personaje.

Să fie oare ce a început cu un război biologic, pandemia de Coronavirus care a afectat și omorât oameni la nivel mondial, a continuat cu războiul din Ucraina unde de partea Ucrainei sunt mai multe țări și Rusia are aliații ei și chiar dacă lupta se desfășoară pe teritoriul Ucrainei sunt implicate mai multe țări, acum ne îndreptăm spre un război economic care a început cu tot felul de crize care automat au dus la o grămadă de scumpiri, al treilea război mondial? Doar că luat așa mai pe ocolite nu am intrat direct. Până la 13 noiembrie 2021, au fost confirmate peste 253 de milioane de cazuri de Covid-19, peste 229 de milioane s-au recuperat și peste 5 milioane de decese, ceea ce o face una dintre cele mai mortale pandemii din istorie.

Dacă acum în zilele noastre prima a fost pandemia și abia apoi războiul, în timpul primului război mondial gripa spaniolă , fiind, se pare, similară cu gripa aviară de astăzi s-a răspândit în multe țări odată cu întoarcerea soldaților de pe front, afectând în principal tinerii și având o rată de mortalitate ridicată. Virusul a făcut între 50 de milioane și 100 milioane de victime între 1918 și 1919. Se crede că a fost una dintre cele mai letale pandemii, după Moartea neagră, din istoria umanității. Multe dintre victime au fost persoane tinere și sănătoase, gripa spaniolă fiind total diferită de celelalte pandemii care au afectat copii, bătrâni și persoane cu sănătatea deja slăbită.

Boala a fost observată prima dată în Fort Riley, Kansas, Statele Unite la 11 martie 1918. Aliații din Primul război mondial au numit-o gripă spaniolă deoarece a primit mai multă atenție în presa spaniolă decât în restul Europei. Spania nu a fost implicată în conflict, iar presa nu era cenzurată ca în restul Europei.

Moartea Neagră sau Ciuma Neagră a fost o pandemie de ciumă bubonică care a apărut în Afro-Eurasia în perioada 1346-1353. Este pandemia care a înregistrat cele mai multe decese din istoria omenirii, ducând la moartea a 75-200 de milioane de oameni în Eurasia și Africa de Nord, atingând vârful în Europa între 1347 și 1351. Ciuma bubonică este cauzată de bacteria Yersinia pestis, care putea cauza de asemenea ciuma septicemică sau ciuma pneumonică.

Moartea Neagră a fost cea de-a doua pandemie de ciumă. Ciuma a creat răsturnări religioase, sociale și economice, cu efecte profunde asupra cursului istoriei europene.

Originile teritoriale ale Morții Negre sunt contestate. Pandemia are originea în Asia Centrală sau Asia de Est, însă prima sa apariție definitivă a fost în Crimeea, în 1347. De acolo, a fost cel mai probabil purtată de puricii care trăiesc pe șobolanii negri, care au călătorit pe navele comerciale genoveze, s-a răspândit în Bazinul mediteranean, a ajuns în Africa, Asia de Vest și restul Europei prin Constantinopol, Sicilia și Peninsula Italică. Dovezile actuale indică faptul că odată ce a ajuns pe uscat, Moartea Neagră a fost răspândită în mare parte de puricii umani – care provoacă ciumă pneumonică – și contactul de la persoană la persoană prin aerosoli, explicând astfel răspândirea foarte rapidă a epidemiei, care a fost mai rapidă decât s-ar fi așteptat dacă vectorul primar ar fi fost puricii șobolanilor care provoacă ciumă bubonică.

Moartea Neagră a fost cel de-al doilea dezastru care a afectat Europa în Evul Mediu târziu (primul fiind Marea Foamete din 1315–1317) și se estimează că a ucis între 30% și 60% din populația Europei. În total, ciuma poate că a redus populația lumii de la aproximativ 475 de milioane la 350-375 de milioane în secolul al XIV-lea. Au existat alte focare pe tot parcursul Evului Mediu târziu și, împreună cu alți factori care au contribuit , a fost nevoie până în 1500 pentru ca populația europeană să recâștige nivelul din 1300. Focarele de ciumă au reapărut în diferite locuri din întreaga lume până la începutul secolului al XIX-lea.

Așadar revenind în istoria modernă, am stat și am rememorat anii de când m-am născut și până azi. În România anilor ‘80 oamenii o duceau binișor, aveau locuri de muncă, acoperișuri deasupra capului dar nu aveau apă caldă decât la câteva zile, apă aveam doar dimineața sau seara. Țin minte că părinții mei opreau apă în vană și în oale pe aragaz să avem pentru igiena personală cea din vană și pentru mâncare și spălat vase cea din oale. Lumina la ora 21:00-22:00 se oprea , iar încălzire nu tare aveam. Țin minte că după ce făceam baie aveam un radiator care încălzea baia și apoi îl duceam în cameră. Chiar dacă populația avea bani erau lipsuri de tot felul, de la carne la tot felul de produse. Motorina și benzina erau cu rația . Apoi au urmat anii ‘90 unde au apărut de toate, ciocolată, cola, carne, magazine pline, mașini străine, haine, tot ce îți trebuia dar la mulți lipseau banii și libertatea de a circula în afara țării. Au venit ani 2000. Magazine pline, mașini scumpe, bogății, lumea liberă să circule pe unde vrea, posibilități de tot felul, fiecare s-a descurcat cum a putut dar lumea făcea bani și oamenii au început să fie fericiți că pot dacă muncesc să aibă o casă frumoasă, o mașină bună, libertate de mișcare, să își trimită copiii la școli și facultăți. A venit 2020, restricții peste restricții , nu am mai putut să ieșim din casă, criză de medicamente, hrană, combustibil, hârtie igienică, materii prime. 2021, după mai multe proteste la nivel mondial s-au mai ridicat restricțiile , am putut munci normal, am putut călători și când credeam că lumea intră în normal a început războiul. Iar azi despre ce vorbim? Crize de tot felul, reduceri de consum la gaz, apă, energie electrică. Chiar dacă țările “chipurile” au rezerve de gaze va trebui să fim atenți. În Elveția oamenii nu se pot încălzi decât până la 19 grade. În vară ni se spunea de secetă să nu irosim apa , acum guvernul ne învață cum să facem economie la energia electrică. Dar ce doamne produc infinitele panouri foto-voltaice, eoliene și câte și mai câte? Și orele în care să folosim și cum să folosim energia electrică. Ce urmează ? Să ne obișnuim cu frigul, cu lipsa de energie electrică și apă? Sau acestea sunt doar pregătiri pentru un adevărat război mondial?

Sau toate aceste măsuri au fost luate deoarece civilizația a evoluat în așa fel încât o resetare era absolut necesară?

Sunt ferm convins că dacă stau să mă gândesc mai găsesc 1000 de întrebări. Dar aceste răspunsuri probabil le vom afla în următorii ani.

Până atunci să fim sănătoși. Dumnezeu să ne binecuvânteze !

Răzvan Govor