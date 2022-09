Proiectul “Virtual Reality Unites Carpathians”, singurul proiect din România selectat pentru marea finală de la Bruxelles

- Advertisement -

Cu toți știm că în ziua de azi, tehnologia primează. Chiar și în educație, sunt nevoie de metode inovatoare pentru a-i ține pe elevi “în priză” și să le sporească interesul față de materiile predate, având în vedere că gadgeturile sunt “unealta” principală care reușește să-i țină ocupați pe marea majoritate dintre ei.

Încetul cu încetul, cadrele didactice încep să introducă aceste metode inovatoare menționate, pentru a le ușura munca elevilor și pentru a-i ajuta să rețină mult mai ușor diverse noțiuni importante. Având în vedere acest context, avem în prim plan Școala Gimnazială “Mircea Eliade” din Satu Mare, care a implementat cu succes un proiect inedit în cadrul Programului Operațional Comun România Ucraina 2014 – 2020, numit “Virtual Reality Unites Carpathians : Interactive School Laboratories”, în traducere, „Realitatea virtuală uneste Carpații: Laboratoarele școlare interactive”. Proiect prin care s-au contopit vastele alternative oferite de ochelarii VR cu… predarea lecțiilor la școală! Legat de acest subiect, am discutat cu Mariana Sălăgean – director al Casei Corpului Didactic și profesoară în cadrul Școlii Gimnaziale “Mircea Eliade”, care ne-a dat mai multe detalii despre desfășurarea proiectului, experiența elevilor și… participarea la marea finală de la Bruxelles, din 25 – 27 octombrie 2022, unde sperăm că va obține marele premiu!

“Proiectul în sine s-a implementat, mai are puțin… niște activități și o conferință internațională și un schimb de experiență cu profesori din România și Ucraina care le vom face online, din cauza situației. Deci, în mare parte s-a implementat, se lucrează deja în laboratorul virtual… a fost lansat labolatorul virtual, încă de anul trecut.” – a transmis Mariana Sălăgean.

Începuturile proiectului și stadiul final

Conform discuției cu doamna Mariana Sălăgean, proiectul în cauză a fost propus de către Unitatea de Management din Suceava.

“Eu am fost anunțată ulterior, dar acest proiect a fos propus de către Unitatea de Management din Suceava, unitate de care noi aparținem pe proiectele transfrontaliere europene România – Ucraina, că am participat la un concurs de proiecte Interregio europene. Apoi, în urma evaluării de către o comisie, au constatat că dintre proiectele Interregio din România, am obținut punctajul cel mai mare și suntem printre primele șase proiecte de acest gen din Europa și vom participa la Bruxelles în 25 – 27 octombrie, în marea finală, unde ne vom prezenta pe scurt proiectul.” a mai menționat doamna profesoară.

Cum a fost experiența virtuală trăită de elevi?

Elevii, cu ajutorul ochelarilor care, la prima vedere par banali, au reușit să învețe mult mai eficient diverse noțiuni școlare, care nu sunt vizibile cu ochiul liber dar care, prin multiplele funcții oferite de către realitatea virtuală, acestea pot fi vizualizate.

“Ei au acum posibilitatea de a accesa mult mai ușor cunoștiințe prin realitatea virtuală, mă refer la experimente… la fizică, la biologie, la chimie, deci absolut toate materiile pe care le face un elev în gimnaziu, iar fiecare profesor poate să acceseze această platformă, unde există o bază de documentare fantastică. Profesorii școlii noastre, și nu numai, au participat la cursuri de formare pentru a fi învățați să utilizeze căștile virtuale.” – a declarat cadrul didactic.

Alte achiziții interesante în cadrul proiectului

Mai departe, doamna profesoară ne-a declarat și despre alte achiziții inovatoare pentru elevi, în cadrul acestui proiect.

“Din proiect s-au mai achiziționat și roboți. Elevii școlii pot să-și pună în aplicație cunoștiințele de la informatică prin crearea unor programe și apoi să vadă cum funcționează acestea pe roboții pe care i-am achiziționat. De asemenea, în 23 de săli de clasă, tot prin acest proiect, am achiziționat FlexCam-uri și videoproiectoare. Copii noștri, eu de exemplu, anul trecut am fost dirigintă la clasa a V-a, am pus setul de manuale pe catedră le-am spus că la materiile la care eu predau mi-am asumat să nu-și aducă manualul, pentru că profesorul deschide FlexCam-ul, automat poza care este de 2×2 cm o face nepixelată, eu pot proiecta pe un ecran, pot să arăt exerciții… scopul final care este? Nu vine cu ghiozdanul ăla de zeci de kg la școală. – a transmis, în final, Mariana Sălăgean.

Șipoș Diana – Livia