Cocktail Party-ul caritabil Rotaract Satu Mare revine!

- Advertisement -

Asociația Rotaract Satu Mare își sărbătorește majoratul, acum în 2022 împlinindu-se 18 ani de când acest grup dinamic, plin de energie și aspirații s-a unit și s-a pus în slujba bunăstării comunității.

”Suntem mândri să facem parte din marea familie Rotaract ce cuprinde peste 7000 de cluburi din 163 de țări și să fim parte activă a acestui fenomen care contribuie cu adevărat la a face lumea mai bună.

Din 2004 până în prezent ne-am respectat misiunea atât de bine reprezentată prin deviza “Service above self”. Credem și acum că schimbarea în bine este un act de voință, de aceea în tot acest timp am rămas hotărâți, determinați și mereu gata să depune toate eforturile pentru a aduce acel plus de valoare în comunitatea noastră locală”, spun cei de la Rotaract.

Sunt 18 ani de când Clubul Rotaract Satu Mare crede în tineri și le oferă oportunitatea de a se exprima liber, de a experimenta competitivitatea, de a se lupta cu ideile şi imaginaţia lor proprie, cu talentul lor, cu posibilitatea de a fi criticaţi cu obiectivitate şi în scopuri constructive.

Astfel aceștia au avut și au șansa de a-şi descoperi cât mai bine propria persoană, de a acumula experienţe inedite şi de a-şi proiecta cât mai eficient planurile de viitor.

”Împreună am făcut mult bine, am schimbat vieți și le-am readus zâmbetul pe față unor oameni greu încercați. Am încurajat performanța prin proiecte precum “RotaHack”, am susținut talentele prin ”Festivalul de Teatru Rotaract” sau” Rotaract pentru artă”, am încurajat și militat pentru un stil de viață sănătos organizând “Rotaract pentru Sănătate”, am susținut împreună Spitalul Județean Satu Mare cu fiecare ediție a proiectului “O cană de fericire”, iar lista poate continua.

Pe această cale dorim să le mulțumim tuturor rotaractienilor, colegilor din Rotary și Interact, dar și partenerilor care ne-au fost alături în acești 18 ani de când există Clubul Rotaract Satu Mare. Nu în ultimul rând, le mulțumim sătmărenilor care au participat la proiectele noastre”, mai spus cei de la Rotaract.

Cu această ocazie Rotaract îi invită pe sătmăreni încă odată să facă bine împreună, pe data de 5 noiembrie, de la ora 19:00, la restaurantul din incinta Mall-ului, unde va fi organizat Cocktail Party caritabil Rotaract – Ediția a III-a.

Acest eveniment reprezintă ocazia fantastică de a se reîntâlnii sau de a se cunoaște și de a afla cum poate fi făcută o diferență în comunitatea noastră, în timp ce tinerii se bucurăm de o seară distractivă.

”De această dată cauza noastră este de a achiziționa un instrument muzical numit MARIMBA, pentru Liceul de Arte “Aurel Popp” din orașul nostru.

Programul evenimentului nostru va include un mix dinamic de muzică, precum și câteva surprize despre care suntem siguri că vă vor plăcea. Vom avea o atmosferă minunată, cu un bar deschis, o gustare caldă și bufet suedez – va fi o seară de neuitat!

Intrarea se face pe bază de invitație, pe care o puteți primi în schimbul unei donații de 200 de lei. Aduceți-vă și prietenii și familia – acesta este un eveniment pe care nu veți dori să îl ratați!”, mai spusn ce ide la Rotaract.

Link înscriere petrecere caritabilă: https://bit.ly/RotaCocktail2022

Link eveniment https://www.facebook.com/events/528674835752768/?active_tab=discussion