Județul Satu Mare mai are încă un Tezaur Umnan Viu. Cunoscut meșter olar Istvanfi Gheza, din Vama, este al doilea sătmărean care primește acestă prețioasă distincție după Mătușa Flore Finta din Negrești Oaș. De fapt, județul satu Mare este singurul din țară care are două astfel de personalități.

Gala „Tezaure Umane Vii” 2022

În perioada 24- 25 octombrie 2022, în organizarea Ministerului Culturii şi a Consiliului Judeţean Argeş, prin Centrul de Cultură şi Arte, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Pitești, a avut loc Gala „Tezaure Umane Vii” 2022, scopul evenimentului fiind acela de a-i celebra şi premia pe cei care au obţinut titlul de „Tezaure Umane Vii” în anii 2020, 2021 şi 2022. Din delegația sătmăreană au făcut parte: Robert Laszlo – managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, meșterul olar – Istvanfi Gheza și soția acestuia, Emma Istvanfi.

În cadrul celei de-a X – a ediții a PROGRAMULUI TEZAURE UMANE VII, la recomandarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, meșterul olar Istvanfi Gheza din Vama a primit titlul de TEZAUR UMAN VIU.

Ministerul Culturii, prin Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, acordă titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU, iar anul acesta printre cele 15 persoane purtătoare, creatoare și păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial, la nivel național, se află și sătmăreanul Istvanfi Gheza – meșter olar. Menționăm că olarul din Vama este al doilea sătmărean recompensat cu acest onorant titlu, după Floare Finta din Negrești Oaș, cea care l-a primit în 2012.

Un număr de 38 de creatori şi păstrători ai valorilor tradiţionale româneşti, care au obţinut titlul onorific de Tezaur Uman Viu în ultimii trei ani, au primit marți 25 octombrie 2022 distincţiile oferite de Ministerul Culturii într-o gală organizată la Piteşti.

“Gala Tezaure Umane Vii 2022 este o ediţie complexă, care reuneşte titlurile acordate în ultimii trei ani. Gazdele noastre, Consiliul Judeţean Argeş, s-au străduit să ofere nu numai o zi, ci o întreagă suită de manifestări. Toate momentele din această zi se vor regăsi într-un volum semnificativ pentru ceea ce înseamnă reunirea a trei ani de Tezaure Umane Vii”, a declarat prof. univ. dr. habil. Gabriela Nedelcu-Păsărin, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Din partea Ministerului Culturii a participat subsecretarul de stat Costel-Cristian Lazăr. “Îmi face o mare plăcere să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră, și vă transmit din partea ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu, cele mai calde mulţumiri şi preţuirea domniei sale pentru ceea ce aţi făcut dumneavoastră în viaţă, fiindcă o ţară nu este bogată neapărat prin bogăţiile materiale, ci mai ales dacă are valori spirituale pe care le păstrează şi le duce mai departe”, a spus Costel-Cristian Lazăr.

Distincție aparte

În anul 2020 la editura Limes – Cluj, sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare a apărut albumul trilingv; „ÎN DOGOAREA LUTULUI ARS: MEȘTERUL OLAR ISTVÁNFI GÉZA DIN VAMA”/„ IN THE HEAT OF BAKED CLAY THE MASTER POTTER ISTVÁNFI GÉZA OF VAMA”/ „AZ ÉGETETT AGYAG HEVÉBEN. VÁMFALUI ISTVÁNFI GÉZA FAZEKASMESTER” de Maria Carmen Sas – referent cultural al instituției.

În prefața albumului, Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare spunea: „Albumul de față nu-i altceva decât o fereastră deschisă înspre lumea olarului, înspre acel univers unde pământul capătă limpezimea cerului, unde omul nu este decât un simplu intermediar între vremelnicie și eternitate. Ultimul olar al Sătmarului ne trimite încă, mesaje despre o lume care nu are voie să dispară, chiar dacă valuri potrivnice izbesc tot mai puternic această ultimă fortăreață a unei Atlantide, care, iată se încăpățânează să nu se scufunde…”

Astfel, la lansarea sesiunii de depunere a dosarelor de candidatură pentru obținerea titlului de TEZAUR UMAN VIU de către Ministerul Culturii în data de 15 februarie 2022, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, prin: Robert Laszlo – managerul instituției; dr. Felician Pop – directorul adjunct și Maria Carmen Sas – referent au întreprins toate demersurile necesare pentru a întocmi dosarul de candidatură pentru meșterul olar Istvanfi Gheza. Un aport la întocmirea referatului de către un specialist în domeniul patrimoniului cultural imaterial, în vederea depunerii candidaturii l-a avut și dr. Mara Lobonț Pușcaș – șefa secției de etnografie a Muzeului Județean Satu Mare.