Marcel Ciolacu aruncă săgeți către Alina Gorghiu: „Dacă nu era Partidul Social Democrat la guvernare, nu se majora nicio pensie”

Marcel Ciolacu: „Dacă nu era Partidul Social Democrat la guvernare, nu se majora nicio pensie”

După ce Alina Gorghiu l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că spune lucuri neadevărate despre creșterea pensiilor, acesta i-a dat o replică pe măsura. Marcel Ciolacu a spus că dacă nu era PSD la guvernare nu se majora nicio pensie.

„Ce vreau să spun foarte clar e că dacă nu era Partidul Social Democrat la guvernare, nu se majora nicio pensie și doamna Gorghiu știe acest lucru. A mai fost un moment care era un prim-ministru liberal și același președinte al României şi au spus că să găsim întâi, să fie sustenabil totuși și pe urmă, că nu e o prioritate mărirea pensiilor. Da, când îi țineau în case și alții furau”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu.

Această replică vine după ce Alina Gorghiu l-ar fi acuzat pe acesta de faptul că lansează informații greșite în privința creșterii pensiilor.

Președintele PSD vrea o majorare cât mai mare a pensiilor

Nu s-a pus nicio presiune, e un adevăr, este corectă decizia. Important e că ne-am hotărât să mărim atât pensiile, cât şi salariul minim pe economie la 3.000 de lei. Dar e foarte adevărat că un procent din pensii măreşti, nu măreşti uniform, pentru cei cu pensii mai mari ceva înseamnă 15%, pentru cei cu pensii mai mici reprezintă altceva 15%. Şi aici noi trebuie să găsim în coaliţie echilibrul necesar. Poate mărim mai mult pensiile mai mici, foarte greu să suporţi în această perioadă cu 1.000 de lei – 1.500 de lei toate aceste scumpiri şi această inflaţie. Eu am trăit în comunism şi am văzut ce însemna pauşalul şi acele măsuri la fel pentru toată lumea. Nu, cred că am intrat într-o altă epocă, în care românii au mai multe pretenţii de la noi, nu doar o aruncare de procente. (…) Toate pensiile trebuie mărite, e un lucru corect, dar soluţia finală trebuie să o luăm în coaliţie. Am cerut deja de la Ministerul de Finanţe, de la Ministerul Muncii, o situaţie pe venituri pe familie. Cam aceasta este abordarea în spaţiul european”, a dclarat Marcel Ciolacu în urmă cu o săptămână.