Astăzi este o zi deosebită pentru comunitatea din Medieșu Aurit, un moment în care gândurile de apreciere și recunoștință se îndreaptă către domnul primar Marian Torok , cu ocazia aniversării zilei de naștere.

Prin activitatea sa, prin implicarea constantă în viața comunității și prin preocuparea pentru dezvoltarea comunei, domnul primar a demonstrat că administrația locală înseamnă responsabilitate, seriozitate și respect față de cetățeni. Proiectele implementate și eforturile depuse pentru modernizarea localității sunt dovada unei munci desfășurate cu dedicare și profesionalism.

Cu acest prilej aniversar, colegii din cadrul Primăriei Medieșu Aurit îi transmit cele mai sincere urări de sănătate, bucurii și împliniri, alături de mulțumiri pentru colaborarea și sprijinul oferit de-a lungul timpului. Îi doresc multă putere de muncă, inspirație și succes în toate proiectele pe care le desfășoară în beneficiul comunității.

La rândul lor, redacțiile Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV îi adresează domnului primar Marian Torok cele mai alese gânduri, multă sănătate, energie, realizări profesionale și satisfacții pe măsura eforturilor depuse. Fie ca această zi să îi aducă bucuria de a fi alături de familie, de prieteni și de toți cei care îi apreciază activitatea.

La mulți ani, domnule primar Marian Torok! Să aveți parte de sănătate, liniște sufletească, putere și multe împliniri, atât în plan personal, cât și în activitatea dedicată dezvoltării comunei Medieșu Aurit