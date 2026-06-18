Într-o perioadă în care performanța școlară merită mai mult ca oricând să fie apreciată și încurajată, Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Mărtinești vine cu un gest deosebit dedicat tinerilor care au demonstrat seriozitate, perseverență și rezultate remarcabile la învățătură.

Cu ocazia Hramului bisericii, preotul paroh Alin Vraja a anunțat că și în acest an va fi acordat premiul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, destinat elevilor absolvenți ai claselor a VIII-a și a XII-a, precum și celor care au participat la olimpiade și concursuri școlare.

Biserica răsplătește munca și performanța

Inițiativa urmărește să evidențieze importanța educației și să ofere o recunoaștere publică tinerilor care au depus eforturi pentru a obține rezultate deosebite.

„Iubiți credincioși, și în acest an, cu ocazia Hramului Bisericii noastre, vom oferi premiul «Sfinții Apostoli Petru și Pavel» elevilor absolvenți de clasele a VIII-a și a XII-a, precum și celor care au participat la olimpiade sau concursuri școlare”, a transmis preotul paroh Alin Vraja.

Apel către familiile din comunitate

Pentru identificarea tuturor elevilor care îndeplinesc criteriile de premiere, reprezentanții parohiei îi roagă pe părinți și aparținători să transmită informațiile necesare până marți, 23 iunie.

„Vă rugăm să ne informați printr-un mesaj dacă în familia dumneavoastră aveți un astfel de copil, căruia să îi răsplătim efortul educativ”, a mai precizat preotul Alin Vraja.

Un exemplu de implicare în viața comunității

Prin această inițiativă, Parohia Ortodoxă din Mărtinești demonstrează încă o dată că educația, credința și susținerea tinerilor pot merge mână în mână. Premiul acordat în cadrul hramului nu reprezintă doar o recompensă simbolică, ci și un mesaj puternic adresat întregii comunități: performanța trebuie apreciată, iar copiii care muncesc pentru viitorul lor merită să fie încurajați și felicitați public.