Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a transmis un mesaj ferm privind poziția formațiunii sale în contextul negocierilor politice pentru formarea noului Executiv. Potrivit acestuia, UDMR nu va susține învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, invocând lipsa unei majorități stabile și dependența de voturile partidelor extremiste.

„Nu există garanții pentru funcționarea acestui guvern”

Turos Lorand susține că principala problemă a formulei propuse este lipsa unei susțineri parlamentare solide, capabile să asigure stabilitatea guvernării pe termen lung.

„Fracțiunile parlamentare ale UDMR nu votează inaugurarea guvernului condus de Adrian Veștea. Nu vedem garanțiile necesare funcționării acestuia. Nu există o majoritate stabilă în spatele său, iar pentru inaugurare ar fi necesare voturile partidelor extreme”, a transmis senatorul sătmărean.

Mesaj dur privind colaborarea cu partidele extremiste

Liderul UDMR a subliniat că formațiunea sa exclude orice asociere politică bazată pe sprijinul extremiștilor și consideră că o astfel de construcție guvernamentală ar fi vulnerabilă încă din prima zi.

„UDMR nu are cum să coopereze cu extremiștii sau să guverneze cu ei. Nu poți conduce o țară din voturi incerte și din sprijinul extremiștilor”, a declarat Turos Lorand.

Acesta a avertizat că un eventual sprijin oferit de partidele radicale ar putea fi unul conjunctural și folosit ulterior pentru destabilizarea Executivului.

Ce soluții vede UDMR

Potrivit senatorului, cea mai bună variantă pentru România rămâne refacerea unei mari coaliții care să asigure stabilitate politică și administrativă până la sfârșitul anului 2027.

În cazul în care această soluție nu poate fi realizată, UDMR ia în calcul și varianta unui guvern minoritar, însă doar în condițiile existenței unui acord politic clar, cu obiective bine definite și susținere parlamentară garantată.

„România are nevoie de stabilitate”

Mesajul transmis de Turos Lorand se încheie cu un apel la responsabilitate politică și la formarea unei majorități capabile să guverneze eficient.

„România are nevoie de un guvern stabil. De un guvern care are în spate o majoritate clară, care se ocupă de problemele oamenilor și care nu se bazează pe extremiști”, a concluzionat senatorul UDMR de Satu Mare.

Poziția exprimată de UDMR vine într-un moment tensionat al scenei politice românești, în care negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare continuă să genereze dispute și repoziționări între principalele partide.