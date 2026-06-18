Vești bune pentru cei care își doresc mai multă mișcare, mai puțin stres și o stare generală de sănătate mai bună. Începând cu data de 27 iunie 2026, pe malul Someșului va debuta programul comunitar „Dimineți Active pe malul Someșului”, o inițiativă menită să promoveze un stil de viață sănătos și beneficiile exercițiilor fizice desfășurate în aer liber.

Proiectul este susținut de Corpore Med, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, având ca obiectiv încurajarea activității fizice, prevenirea afecțiunilor muscular-fasciale și consolidarea unei comunități mai active și mai conectate.

Prima sesiune are loc pe 27 iunie

Evenimentul inaugural este programat pentru sâmbătă, 27 iunie, de la ora 09:00, iar ulterior activitățile vor continua în fiecare sâmbătă, la aceeași oră, pe malul Someșului.

Participarea este deschisă tuturor, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică, accentul fiind pus pe mișcare accesibilă, sănătate și prevenție.

Stretching terapeutic pentru o viață mai activă

Programul include exerciții de Stretching Specific LNB (Liebscher & Bracht), o metodă recunoscută pentru efectele sale benefice asupra sistemului muscular și articular.

Participanții vor putea beneficia de exerciții care contribuie la:

îmbunătățirea mobilității și flexibilității;

reducerea durerilor de spate, gât și articulații;

corectarea posturii;

diminuarea stresului și a tensiunilor acumulate;

creșterea nivelului de energie și a stării generale de bine.

Sănătate, mișcare și comunitate

Inițiatorii proiectului consideră că utilizarea spațiilor publice pentru activități dedicate sănătății reprezintă un pas important în dezvoltarea unei comunități mai active și mai implicate.

În paralel cu sesiunile comunitare gratuite organizate în fiecare sâmbătă, vor continua și ședințele dedicate grupurilor restrânse, pentru persoanele care își doresc o abordare personalizată și exerciții adaptate nevoilor individuale.

Detalii despre program

📅 Prima sesiune: 27 iunie 2026

🕘 În fiecare sâmbătă, de la ora 09:00

📍 Malul Someșului, Satu Mare

Organizatorii îi invită pe toți sătmărenii să profite de această oportunitate de a face mișcare într-un cadru natural și relaxant, transformând începutul weekendului într-un moment dedicat sănătății și stării de bine.