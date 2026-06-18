Talentul și popularitatea interpretului sătmărean Ghiță Munteanu continuă să depășească granițele județului, artistul fiind apreciat de public și de numeroase personalități ale scenei muzicale românești

Cea mai recentă dovadă a respectului de care se bucură vine chiar din partea unuia dintre cei mai cunoscuți tenori ai României, Marcel Pavel. După un concert susținut la Galda de Jos, în județul Alba, acesta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie alături de Ghiță Muntean, însoțită de un mesaj care nu a trecut neobservat.

Mesajul lui Marcel Pavel pentru artistul sătmărean

„La o vorbă cu solistul Ghiță Munteanu, după concertul de la Galda de Jos (Alba Iulia)! O fo' fain!”, a scris Marcel Pavel pe Facebook.

Postarea a fost apreciată de numeroși urmăritori, iar fotografia celor doi artiști a stârnit reacții pozitive din partea fanilor muzicii românești.

Un nume respectat în folclorul românesc

Ghiță Munteanu este considerat unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară și de petrecere originari din județul Satu Mare. De-a lungul carierei, acesta a reușit să câștige respectul publicului prin autenticitate, repertoriul tradițional și numeroasele apariții pe scene din țară și din străinătate.

Prezența sa la evenimente de anvergură și colaborările cu artiști consacrați confirmă încă o dată locul important pe care îl ocupă în peisajul folcloric românesc.

Mândrie pentru Satu Mare

Aprecierea venită din partea unui artist de talia lui Marcel Pavel reprezintă o nouă confirmare a valorii lui Ghiță Munteanu și un motiv de mândrie pentru comunitatea sătmăreană.

Într-o lume artistică extrem de competitivă, astfel de gesturi demonstrează că talentul.



