O nouă pistă de biciclete la Moftin

Comuna Moftin va avea, ăîn scurt timp, o nouă pistă de biciclete, a doua. Asta după ce consilierii locali din Moftin au aprobat, în ședința de miercuri, un proiect de hotărâre în acest sens. Tot cu aceeași ocazie a fost aprobat și proiectul privind asfaltarea tuturor străzilor, dar și alte proiecte importante.

A doua pistă de biciclete

Unul dintre cele mai importante proiecte de hotărâre aprobate în ședința de miercuri a Consiliului Local Moftin a fost cel referitor la aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului “Realizarea unei piste de biciclete din localitatea Moftinu Mic in localitatea Moftinu Mare, Comuna Moftin, Judetul Satu Mare “ în cadrul Programului privind realizarea pistelor pentru biciclete, respectiv a Devizului General aferent investiției. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

Primarul comunei Moftin, Gheorghe David, a precizat că, de fapt, aceasta ar fi a doua pistă de biciclete, mai existând un proiect o altă pistă. Cea la care facem referire acum va avea o lungime de 3,7 km, și va fi finanțată prin Fondul de Mediu.

Străzile din comună, asfaltate

Un alt proiect important aprobat a fost cel referitor la aprobarea Devizului general estimativ actualizat al obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”.

Adică aproape toate străzile din lcoalitățile aparținătoare comunei Moftin urmează a fi asfaltate.

Alte proiecte aprobate

De asemenea, în ședința de miercuri au mai fost aprobate următoarele:

Proiect de hotarare nr.44/19.10.2022 privind însuşirea documentaţiei tehnico – cadastrale în vederea primei inscrieri si atestarea apartentei la domeniul privat al Comunei Moftin a imobilului , teren situat în extravilanul Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

Proiect de hotarare nr.45/19.10.2022 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

Proiect de hotarare nr.46/19.10.2022 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

Proiect de hotarare nr.47/19.10.2022 privind acordarea sprijinului financiar pentru activitati sportive si alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

Proiect de hotarare nr.49/20.10.2022 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Moftin a investitiilor efectuate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) si predarea acestora catre SC APASERV SATU MARE SA in baza contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

Proiect de hotarare nr.51/20.10.2022 privind aprobarea Devizului general estimativ actualizat al obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”.