EVENIMENT. Cea de-a doua ediție Expo Mobila & Textil Satu Mare, un succes

Cea de-a doua ediție Expo Mobila & Textil Satu Mare, care s-a desfășurat în acest week-end în incinta galeriei Cinema One Laserplex al Centrului Comercial Aushopping Satu Mare, s-a bucurat de succes în rândul localnicilor și nu numai. Târgul a fost organizat de către SkyLine Events și poartă semnătura Expo Industry Satu Mare.

Expoziție de clasă

Expo Industry și-a propus în urmă cu câțiva ani să vină în sprijinul producătorilor locali. Acel vis devine acum realitate și aduce roade, de la un eveniment la altul, iar conducerea anunță pe viitor multe alte evenimente similare.

„Mă bucur că suntem din nou aici, câțiva producători sătmăreni, la anul sperăm că vom fi în număr mai mare. Am participat la expoziția de la Milano, de la New York, cu o colecție nouă și mi s-a părut normal ca această colecție să fie văzută și în orașul meu. Am mai spus, nu este Milano, nu este New York, dar este acasă și acesta este un lucru minunat pentru mine pentru că aparțin comunității sătmărene, mi-e drag de orașul meu și vreau să ofer orașului lucrurile frumoase pe care le-am creat”, a precizat Elena Birtoc.

Firma reprezentată de Elena Birtoc s-a implicat de această dată în două campanii de ajutorare, respectiv pentru adăpostul de căței și pentru copiii din sistemul caselor de copii, alături de Asociația Eliezer cu care colaborează de ani de zile.

„Vis, împreună, acasă, îndrăzneală, sunt cuvinte, lucruri de care ar trebui să ținem cont mereu și să le urmăm. Cred că e mai bine să îți urmezi visul decât să fugă el după tine și să nu te prindă. Am fost plecată o vreme destul de îndelungată din Satu Mare, timp în care pot să zic că nu am stat degeaba, am cules mult[ inspirație din lumea asta și de la oamenii frumoși pe care i-am cunoscut. Expo Industry este primul nostru pas în offline”, a mărturisit Ana Maria Tusei.

Bijuteriile și piesele vestimentare din materiale de foarte bună calitate, din bumbac organic, poliester reciclat ale Anei Maria Tusei au în centru două elemente, inima pentru că are un mare crez, iubirea și elefantul care este cel mai familist animal, iar valoarea cea mai mare după care Ana Maria își ghidează viața este familia.

„Am participat la toate expozițiile din țară, recent am fost la o expoziție internațională în Budapesta și nu puteam să nu venim și la această expoziție din Satu Mare. Suntem un producător de mobilă cunoscut și pentru acest fapt îi sfătuiesc pe sătmăreni să își înfrumusețeze casa cu mobilier din lemn clasic”, a spus Ileana Blidar.

Cosmin Mureșan a reprezentat zona de textile din această expoziție și a mărturisit că se bucură pentru acest parteneriat.

„Pentru noi este foarte importantă participarea pentru că practic continuăm un drum început cu un an înainte. Venim în expoziție cu colecția de toamnă, dar și cu o colecție dedicată copiilor”, a precizat Cosmin Mureșan.

Prezentare de modă și concerte

Evenimentele dedicate Expo Mobila & Textil Satu Mare au continuat și sâmbătă seara. Astfel, începând cu ora 17.30 a avut loc un recital de pian cu Kozma Dorka.

O jumătate de oră mai târziu a avut loc o frumoasă Paradă a Modei oferită de către cei de la D’or și Divas. Practic, această paradă a modei a oferit posibilitatea creatorilor de modă locali să-și etaleze creațiile vestimentare unice și cele mai noi colecții. În total, au fost prezentate trei colecții, toate foarte apreciate de numerosul public prezent.

Seara s-a încheiat cu un concert de Crăciun, susținut de artiștii sătmăreni Stephanie Barbara și Kozma Máté.

Duminică, începând cu ora 18.00 a avut loc un concert Anamaria Pteancu, apoi de la ora 19.00 a evoluat pe scena evenimentului solista Xáná, iar începând cu ora 20.00 a cântat solistul Kovács Erick.

Una peste alta, și această ediție a Expo Mobila & Textil Satu Mare s-a dovedit a fi un succes. Și nu se termină aici. Organizatorii, prin vocea lui Bura-Maksay István-Péter, spun că evenimente care poarta semnătura Expo Industry Satu Mare vor mai fi organizate și anul viitor, una în luna martie, iar cea de a doua în luna august. Și acestea vor avea parte de surprize mari pentru sătmăreni.

Karina Brodi