Un concert surpriză cu THE MAINSTREAM OFFICIAL, la Satu Mare

Regizorul Nicola Bremer și compozitoarea Saga Björklund Jönsson, lucrează în această perioadă la Teatrul de Nord, pentru viitoarea premieră a Trupei „Mihai Raicu”: spectacolul „Freetime” de Gian Maria Cervo și Frații Presniakov, realizat în coproducție cu Teatro Stabile delle Arti Medioevali și Quartieri dell’Arte, Italia.

Cei doi artiști formează trupa The Mainstream Official și lansează azi, pe platforme online, single-ul “Part of the problem”.

Sătmărenii îi pot vedea în concert, duminică 20 noiembrie, de la ora 20.00, la Moose Bar.

„Mișcarea noastră începe în locul unde suntem liberi, pe ringul de dans”

Ascultă The Mainstream Official pe ringul de dans, la demonstrații sau în căști cu volumul dat la maxim, în timp de alergi. Te vei simți luat pe sus și purtat către o experiență unică.

„Suntem ori parte a problemei,

ori parte a soluției.”

The Mainstream Official este un duo care transformă muzica de club într-o muzică manifest. House, electro, hardstyle, cu versuri despre o lume fără granițe și melodii simple, ușor de fredonat. Cu rădăcini în Suedia, Germania și Italia, Saga și Nicola au concertat în Europa și Orientul Mijlociu începând din 2014 sub diferite nume. După o perioadă petrecută în țări diferite, duo-ul s-a reunit și v-a lansa 5 noi single-uri în 2022 și 2023.

În paralel cu muzica de club, The Mainstream Official creează și muzică de teatru, iar în această perioadă repetă împreună cu o întreagă echipă de artiști și cu actorii Trupei „Mihai Raicu” la spectacolul ce va avea premiera în 27 noiembrie.