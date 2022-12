Acțiune de mobilizare pentru aderarea României la spațiul Schengen, în fața sediului Consiliului UE din Bruxelles, organizată de PES activists Romania

- Advertisement -

Zeci de reprezentanți ai PES activists Romania, veniți din toată țara şi din diaspora, s-au mobilizat astăzi, în fața sediului Consiliului UE, pentru a transmite mesajele lor de susținere pentru aderarea României la spațiul Schengen, în contextul în care, chiar în respectiva instituție se va adopta decizia privind aderarea țării noastre, în cursul zilei de mâine. Acțiunea organizată de militanții pro-europeni ai Partidului Social Democrat a avut ca menire să arate, încă o dată, susținerea românilor pentru acest obiectiv important pentru România, mai ales că astăzi, subiectul a fost discutat de către ambasadorii statelor membre în ședința pregătitoare a Consiliului Justiție și Afaceri Interne ce va avea loc mâine.

” Partidul Social Democrat şi militanții PES activists România au susținut mereu dreptul țării noastre de a adera la spațiul Schengen, iar familia noastră social-democrată europeană a sprijinit fără echivoc România.

Prin această acțiune am dorit să arătăm, încă o dată, importanța acestui vot atât pentru România, cât şi pentru Uniunea Europeană, dar şi mizele unui răspuns negativ. Guvernanții de dreapta din Austria trebuie să înțeleagă impactul şi costurile acestor frâne politice puse proiectului european, întrucât un vot negativ subminează încrederea în solidaritatea și unitatea europeană.

În acest context, împreună cu colegii mei din PES activists România, veniți din toată țara şi din diaspora, am afişat în fața Consiliului UE şi a Comisiei Europene mesaje pro-europene privind aderarea la spațiul Schengen, în toate limbile Uniunii Europene, pentru a arăta susținerea românilor pentru acest obiectiv.

Acțiunea este cu atât mai relevantă cu cât astăzi aniversăm 22 de ani de la semnarea și proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prin care au fost clarificate drepturile personale, civice, politice, economice și sociale ale europenilor, iar noi considerăm accederea la spațiul Schengen un drept al românilor”, a declarat coordonatorul PES activists România, eurodeputatul Victor Negrescu.

România merită să fie acceptată în spațiu Schengen, îndeplinește toate condițiile de mai mulți ani și cu toate acestea încă așteptăm întrarea în acest spațiu.

Securizarea frontierei Uniunii Europene înseamnă și o obligație din partea tuturor statelor membre a UE, chiar și a Austriei!

Extinderea spațiului Schengen atrage după sine și o securizare mai mare a frontierelor tuturor statelor membre UE !

Pentru România si pentru Satu Mare odata cu aderarea se vor simplifica foarte multe in special transportul de mărfuri si persoane, fapt care o sa reduca timpii de stat in punctele de frontieră in interiorul spațiului Schengen dar si intarirea securității frontierei in zona Ucrainei si a celorlalte țării care sunt la limita frontierelor.

La începutul acestui an, PES activists România a continuat, cu sprijinul Partidul Social Democrat, campania privind aderarea României la spațiul Schengen #RomâniiMerităÎnSchengen, prin care au fost contactați direct decidenții europeni care pot influența decizia şi au fost colectate şi transmise reprezentanților din Consiliul Justiție și Afaceri Interne zeci de mii de mesaje de susținere a acestui obiectiv din partea românilor.