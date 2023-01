Edson Arantes do Nascimento

- Advertisement -

Am vrut să vă ofer în această privire peste umăr doar ceea ce au spus alții despre Pelé. Ca atare m-am pus pe treabă și am scormonit în literatura de specialitate. Am rămas stupefiat. Doar mângâind două – trei surse de inspirație am strâns atâta bibliografie încât nu mi-ar ajunge spațiul dintre coperțile acestui ziar (nu cel electronic, bineînțeles). Așa că m-am pus să selectez ce e mai important despre fotbalistul care cu toate că s-a retras din națională la doar 29 de ani cu Cupa Jules Rimet în brațe, pe Azteca, după finala CM din Mexic, 1970, a stabilit o groază de recorduri printre care doar 11 înfrângeri în cariera de internațional (92 de meciuri în 13 ani; pe atunci se juca mult mai puțin). De spus totuși că a mai avut un meci de retragere în iulie anul următor, la Rio de Janeiro, împotriva Jugoslaviei.

Mai jos am să redau totuși câteva gânduri despre el ale principalilor săi contracandidați la titlul de cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor și în continuare cuvintele cu care l-au înnobilat unii dintre celebri săi adversari. N-am cum să le enumăr pe toate. Pe final am să vă dau un indiciu despre cel care a spus cuvintele din motto.

Ronaldo: „Moștenirea sa transcede generațiile”;

Maradona: „Păcat că nu ne-am înțeles niciodată, dar a fost un jucător minunat”;

Cristiano Ronaldo: „Pelé este cel mai mare jucător din istoria fotbalului și va fi doar un singur Pelé”;

Cel mai sugestiv a fost Messi care nu a putut spune nimic, niciodată, despre imensitatea rivalului său.

Contemporani ai săi, cei ce l-au văzut jucând sau chiar i-au fost adversari nu s-au putut opri să nu-l laude.

Cruyff: „Pelé a fost singurul fotbalist care a depășit limitele logicii”;

Beckenbauer: „Pelé este cel mai mare jucător al tuturor timpurilor”;

Puskás: „Cel mai mare jucător din istorie a fost Di Stéfano. Refuz să-l clasific pe Pelé drept jucător. El a fost mai presus de asta”;

Platini: „Este omul Pelé și apoi jucătorul Pelé. Și a juca precum Pelé înseamnă a juca precum Dumnezeu”;

Di Stefano: „Cel mai bun jucător care a existat vreodată? Pelé. Lionel Messi și Cristiano Ronaldo sunt amândoi jucători grozavi cu calități specifice, dar Pelé a fost mai bun”.

Vă spuneam că pe final vă dau un indiciu despre cine a dat replica unui ziarist prea insistent cu cuvintele din motto. Este același care a spus: „Obișnuiam să ieșim și lumea spunea Pelé! Pelé! Pelé! Pelé! peste tot în lume, dar nimeni nu-și amintește de Edson. Edson este persoana care are sentimente, care are familie, care muncește din greu, iar Pelé este idolul. Pelé nu moare. Pelé nu va muri niciodată. Pelé va continua pentru totdeauna. Dar Edson este o persoană normală care va muri într-o zi, iar oamenii uită asta.”

