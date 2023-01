Protest în municipiul Satu Mare, după ce o femeie a fost ucisă de o haită de câini în Capitală. Alergătorii și cicliștii sătmăreni trag un semnal de alarmă și cer autorităților spații sigure în oraș pentru practicarea alergării sau ciclismului.

Sătmărenii sunt invitați sâmbătă, 28 ianuarie, pe platoul din Piața 25 Octombrie, pentru 30 de minute de alergare sau pedalare în centrul municipiului Satu Mare. Evenimentul este organizat de cei de la Pro Racers Satu Mare.

,,Dragi alergatori si ciclisti, in semn de omagiu pentru Ana Oros Daraban – ucisa de o haita de caini in Bucuresti, in timpul unei alergari – va invitam sambata, 28 ianuarie, la ora 12.00, pe platoul din Piata 25 Octombrie, pentru 30 de minute de alergare/pedalare in zona centrala.

Totodata, dorim sa atragem atentia autoritatilor municipiului si judetului Satu Mare asupra faptului ca noi, iubitori si practicanti ai sportului, nu avem spatii SIGURE pentru practicarea alergarii/ciclismului, si oricare dintre noi -sportivi sau nu- poate deveni maine, Ana”, transmit organizatorii.