Sindicaliștii din sănătate și asistență socială își mențin forma de protest și cer o salarizare echitabilă, acuzând faptul că noua Lege a salarizării lasă în urmă mii de angajați din sistem

Nemulțumirile din sistemul sanitar sunt departe de a se fi stins. Membrii SANITAS Satu Mare anunță că vor continua greva japoneză în unitățile medicale din județ, în semn de protest față de prevederile noii Legi a salarizării, pe care o consideră inechitabilă pentru o mare parte dintre angajații din sănătate și asistență socială.

Reprezentanții organizației sindicale susțin că, în ciuda discuțiilor privind modificarea și corectarea unor prevederi legislative, problemele semnalate de angajați nu au fost rezolvate, iar diferențele salariale și inechitățile persistă.

Nemulțumiri față de noua lege a salarizării

Sindicaliștii afirmă că poziția SANITAS a rămas neschimbată încă de la începutul dezbaterilor privind noul act normativ.

Potrivit acestora, o lege care creează diferențe între categorii profesionale și care nu oferă soluții pentru toți angajații din sistem nu poate reprezenta un răspuns adecvat la problemele existente.

„O lege care generează inechități și lasă în urmă mii de angajați din sănătate și asistență socială nu poate fi acceptată”, transmit reprezentanții SANITAS Satu Mare.

Lupta sindicală continuă

Organizația sindicală anunță că va continua demersurile pe toate căile legale și sindicale pentru apărarea drepturilor membrilor săi.

Principalele revendicări vizează asigurarea unor condiții de muncă echitabile, eliminarea discrepanțelor salariale și recunoașterea importanței activității desfășurate de personalul din sănătate și asistență socială.

„Cerem respect pentru munca noastră, condiții echitabile și o salarizare corectă pentru toți cei care țin acest sistem în funcțiune”, au transmis sindicaliștii.

„Suntem la datorie atunci când fiecare secundă contează”

În mesajul adresat autorităților, reprezentanții SANITAS au evidențiat rolul esențial pe care angajații din sistemul medical îl au în funcționarea serviciilor de sănătate.

Aceștia subliniază că, în ciuda protestului, personalul medical și auxiliar continuă să își desfășoare activitatea și să răspundă nevoilor pacienților.

„Suntem alături de pacienți în fiecare zi. Suntem la datorie în fiecare noapte. Suntem cei care răspund atunci când fiecare secundă contează”, se arată în mesajul organizației.

Greva japoneză rămâne în vigoare

Până la găsirea unor soluții care să răspundă solicitărilor formulate de sindicat, greva japoneză va continua în unitățile medicale din județul Satu Mare.

Liderii sindicali susțin că dialogul cu autoritățile trebuie să conducă la măsuri concrete și la eliminarea problemelor semnalate de cei care lucrează efectiv în sistemul de sănătate și asistență socială.

Sub sloganul „Împreună pentru respect, echitate și demnitate”, SANITAS Satu Mare transmite că va continua să susțină drepturile angajaților și să militeze pentru o salarizare pe care o consideră corectă și echilibrată pentru toate categoriile profesionale din domeniu.