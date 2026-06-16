Absolvenții clasei a VIII-a au încheiat un capitol important al vieții lor, într-un moment încărcat de emoție, amintiri și speranțe pentru viitor

Clipe deosebite la Școala Gimnazială Homorodu de Mijloc, unde absolvenții clasei a VIII-a au marcat sfârșitul unei etape definitorii din parcursul lor educațional. Cu emoție în priviri și cu numeroase amintiri în suflet, elevii Generației 2026 și-au luat rămas-bun de la anii petrecuți pe băncile școlii care le-a fost a doua casă.

Pentru profesori, părinți și colegi, momentul a fost unul special, încărcat de nostalgie și mândrie. Parcă ieri pășeau timizi pe porțile școlii, purtând ghiozdane mai mari decât ei și visuri care abia începeau să prindă contur. Astăzi, aceiași copii sunt adolescenți pregătiți să pornească spre noi orizonturi și noi provocări.

Ani de neuitat, plini de lecții și prietenii

Cei opt ani petrecuți în școală au însemnat mult mai mult decât acumularea de cunoștințe. Au fost ani în care s-au construit prietenii, s-au depășit obstacole, s-au împărtășit bucurii și s-au creat amintiri care vor rămâne pentru totdeauna în sufletele elevilor și ale profesorilor.

Fiecare absolvent și-a lăsat amprenta asupra acestei generații și asupra școlii, contribuind la povestea unei comunități unite prin educație, respect și dorința de a reuși.

Un nou început pentru Generația 2026

Cadrele didactice au transmis un mesaj emoționant elevilor care își continuă acum drumul către liceu și către noi experiențe de viață.

„Dragi absolvenți ai clasei a VIII-a, vă dorim să aveți curajul să visați, puterea să luptați pentru ceea ce vă doriți și încrederea că puteți reuși. Păstrați mereu în inimă frumusețea acestor ani și nu uitați că fiecare sfârșit este, de fapt, un nou început”, au transmis reprezentanții școlii.

Mesajul adresat absolvenților a fost unul al speranței și al încrederii, încurajându-i să privească spre viitor cu optimism și determinare.

La revedere, dar nu adio

Despărțirea de anii de gimnaziu nu înseamnă sfârșitul unei povești, ci începutul unei noi aventuri. Pentru Generația 2026, poarta școlii se închide în urma unor ani frumoși, însă se deschide către oportunități, descoperiri și împliniri viitoare.

Cu flori, zâmbete și multe emoții, comunitatea școlară le-a transmis absolvenților un sincer „La revedere!” și „Mult succes!”, convinsă că fiecare dintre ei va purta mai departe valorile învățate la Homorodu de Mijloc.

Generația 2026 rămâne în amintirea profesorilor și colegilor ca o promoție deosebită, iar realizările viitoare ale acestor tineri vor reprezenta, fără îndoială, cea mai frumoasă răsplată pentru anii petrecuți împreună.