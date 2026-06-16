În perioada 19–21 iunie 2026, centrul vechi al municipiului Satu Mare se transformă din nou într-un spațiu al eleganței, al sunetelor rafinate și al experiențelor autentice. Samfest Jazz&Wine revine în Piața Libertății cu o nouă ediție care promite să îmbine armonios muzica jazz de cea mai bună calitate cu cultura vinului și pasiunea pentru muzică în toate formele sale.

Devenit deja unul dintre cele mai apreciate evenimente culturale ale verii din nord-vestul României, festivalul oferă publicului o experiență completă, construită în jurul unor concerte live susținute de artiști și formații recunoscute pe plan internațional, degustări de vinuri premium și întâlniri memorabile într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Un festival care a crescut odată cu publicul său

Lansat din dorința de a aduce mai aproape de public muzica jazz contemporană și cultura vinului, Samfest Jazz&Wine și-a construit în timp o identitate proprie în peisajul cultural al regiunii. De la ediție la ediție, festivalul a reușit să atragă artiști valoroși din România și din străinătate, devenind un reper pentru iubitorii de jazz, pentru cunoscătorii vinului și pentru toți cei care caută evenimente de calitate.

Farmecul manifestării este dat și de locația sa specială. Piața Libertății, una dintre cele mai frumoase zone istorice ale municipiului Satu Mare, oferă cadrul ideal pentru seri de vară petrecute în compania muzicii live și a vinurilor atent selecționate.

În ultimii ani, festivalul a demonstrat că jazzul poate fi accesibil unui public larg, iar combinația dintre concerte, degustări și atmosfera urbană relaxată a devenit formula succesului său.

Vinuri selecte și experiențe gastronomice

Pe lângă programul artistic, „Strada Vinului” va reprezenta una dintre principalele atracții ale ediției din 2026. Peste zece crame își vor prezenta cele mai apreciate etichete, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi arome și povești din cele mai importante regiuni viticole.

Fie că este vorba despre vinuri albe proaspete, roze-uri elegante sau vinuri roșii complexe, fiecare participant va avea ocazia să găsească gustul care i se potrivește. Degustările vor fi însoțite de recomandări și prezentări ale producătorilor, transformând experiența într-o adevărată călătorie prin universul vinului.

Târg de viniluri pentru pasionații de muzică

O componentă aparte a festivalului va fi și târgul de viniluri organizat cu sprijinul Soul Cure Records și Independent Label Fair Budapest. Colecționarii și iubitorii muzicii vor putea descoperi discuri rare, ediții speciale și albume care traversează numeroase genuri muzicale, de la jazz și soul până la rock, funk și muzică electronică.

Într-o epocă dominată de streaming, vinilul continuă să fascineze prin autenticitatea și farmecul său, iar prezența acestui târg completează perfect spiritul festivalului.

Programul concertelor

Vineri, 19 iunie 2026

Seara inaugurală va începe cu atmosfera special creată de Dj Gandharva & Von Yodi, care vor asigura atât warm-up-ul, cât și petrecerea de după concerte.

New Fossils (Ungaria)

Prima formație care va urca pe scenă este New Fossils, unul dintre cele mai interesante proiecte ale noului val de jazz urban european. Trupa propune un limbaj muzical modern, în care jazzul contemporan, electronica și improvizația coexistă natural.

Muzica lor oscilează permanent între visare și realitate, între structuri atent construite și spontaneitatea momentului. Fiecare compoziție devine o invitație la explorare, iar publicul este purtat prin peisaje sonore sofisticate și surprinzătoare. New Fossils reprezintă noua generație de artiști care împing limitele jazzului către teritorii creative și inovatoare.

Zaharenco (România)

Seara continuă cu proiectul pianistului și compozitorului Alexandru Zaharencu, unul dintre cei mai interesanți muzicieni români ai generației sale.

Sub numele Zaharenco, artistul propune o muzică aflată la granița dintre jazz, muzică de film și influențe clasice. Compozițiile sale construiesc spații sonore ample, pline de tensiune și sensibilitate, unde libertatea improvizației se întâlnește cu rigoarea compozițională.

Concertul promite o experiență profundă și captivantă pentru publicul care apreciază muzica fără granițe și fără convenții.

Sâmbătă, 20 iunie 2026

A doua zi a festivalului aduce două dintre cele mai apreciate prezențe internaționale ale ediției.

Nagy Emma Quintet (Ungaria)

Considerată una dintre revelațiile jazzului maghiar contemporan, Nagy Emma Quintet propune un univers sonor sofisticat și profund personal.

Formația îmbină improvizația liberă cu compozițiile contemporane și groove-urile puternice, construind un dialog permanent între contrast și armonie. Muzica lor alternează între fragilitate și forță, între disonanțe îndrăznețe și momente de o sensibilitate aparte.

Fiecare concert al grupului devine o experiență unică, în care emoțiile și nuanțele se transformă continuu, invitând publicul să descopere mereu noi perspective sonore.

Charlotte Colace (Germania)

Una dintre cele mai așteptate artiste ale ediției este Charlotte Colace, o prezență scenică remarcabilă și o voce care impresionează prin autenticitate.

Născută în Franța și crescută în Cuba, Charlotte reunește în muzica sa influențele celor două culturi, creând un stil personal în care soul-ul, jazzul și ritmurile afro-caraibiene se întâlnesc firesc.

Cu o voce puternică și în același timp delicată, artista oferă publicului momente încărcate de emoție și sinceritate. Concertele sale sunt apreciate pentru energia caldă și apropierea pe care reușește să o creeze între scenă și spectatori.

Duminică, 21 iunie 2026

Ultima zi a festivalului aduce pe scenă două nume care completează perfect diversitatea artistică a ediției.

JazzyBIT (România)

JazzyBIT este una dintre cele mai cunoscute și apreciate formații românești de jazz contemporan. Trio-ul a reușit să cucerească publicul prin energia spectaculoasă a concertelor și prin amestecul original de jazz, rock și funk.

De-a lungul timpului, trupa a susținut sute de concerte pe scene importante din Europa și nu numai, devenind unul dintre cele mai reprezentative proiecte românești ale genului.

Muzica lor este dinamică, accesibilă și extrem de captivantă, transformând fiecare apariție live într-o experiență memorabilă.

Smag På Dig Selv (Danemarca)

Închiderea festivalului îi aparține formației daneze Smag På Dig Selv, un proiect care sfidează orice clasificare convențională.

Recunoscuți pentru energia explozivă a concertelor și pentru abordarea inovatoare, muzicienii combină jazzul, muzica electronică, punk-ul și influențele urbane într-un spectacol intens și surprinzător.

Formația este apreciată pe marile scene europene pentru capacitatea sa de a transforma fiecare concert într-o experiență colectivă plină de energie și spontaneitate.

Trei zile care celebrează muzica și comunitatea

Samfest Jazz&Wine 2026 nu este doar un festival de jazz și vin. Este un eveniment care aduce împreună oameni, povești, culturi și pasiuni. Este locul în care muzica live întâlnește gustul vinului bun, iar atmosfera relaxată a unei seri de vară transformă fiecare moment într-o amintire specială.

Cu acces gratuit pentru public, cu artiști de excepție, vinuri atent selecționate și un târg de viniluri dedicat iubitorilor de muzică, ediția din acest an promite să confirme statutul festivalului drept unul dintre cele mai atractive evenimente culturale ale verii din nord-vestul României.

Între 19 și 21 iunie, Piața Libertății din Satu Mare devine locul unde jazzul se ascultă, vinul se savurează, iar timpul pare să curgă într-un ritm mai frumos. Organizatorii îi invită pe sătmăreni și pe toți vizitatorii să vină alături de familie și prieteni, să ridice un pahar, să descopere muzică nouă și să se bucure de magia unui festival care a devenit deja o tradiție.